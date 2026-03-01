El CE Sabadell empata a zero a Cartagena en un duel molt competit

Un empat competit, i just, del CE Sabadell davant del FC Cartagena (0-0). Els de Ferran Costa han sumat un punt suat i patit a l'estadi de Cartagonova en un duel molt intens que ha pogut caure de qualsevol dels dos costats. Segona porteria a zero també dels arlequinats que, d'aquesta manera, mantenen la distància de tres punts amb l'Atlético Madrileño al capdavant de la classificació i s'escapen, a cinc, de rivals que han perdut aquesta jornada com l'Eldense o l'Europa.
Costa ha presentat un onze amb algunes novetats respecte al que va guanyar davant de l'Atlético Sanluqueño la jornada passada. El més destacat, el retorn d'Albert 'Urri' després de dos partits de baixa per les molèsties al soli. També ha tornat Genar Fornés, un cop complerta la sanció, Javi López-Pinto i Alan Godoy en detriment d'Eneko Aguilar, Rubén Martínez, Agustín Coscia i Rodri Escudero, tots ells a la banqueta.
L'inici ha estat igualat, amb molt respecte entre els dos equips, que s'han temptejat en els primers compassos. El Centre d'Esports ha dominat el mig del camp i s'ha fet amb el domini, mentre que el Cartagena ha buscat fer mal a l'esquena de la defensa amb transicions i passades llargues. El primer avís ha estat de López-Pinto amb un xut amb rosca que ha sortit desviat. Poc després, Joel Priego ha tingut una gran ocasió amb una rematada des del punt de penal que ha marxat alta després d'una bona passada enrere de Genar Fornés.
Amb el pas dels minuts, s'ha deixat anar el conjunt local i la possessió ha començat a estar molt més repartida. López-Pinto en una centrada que no ha pogut rematar al segon pal i un cop de cap alt de Genar han estat els dos avisos més importants del Sabadell. A l'altra banda, tot i que sense cap ocasió clara, un cop de cap de Chiki ha significat l'arribada més perillosa de l'equip de la Regió de Múrcia. Al pas per vestidors, no s'ha mogut el marcador després d'una intensa i igualada primera meitat al Cartagonova.
Ha canviat la dinàmica a la segona meitat i el Cartagena s'ha fet amb més domini. En els primers instants hi ha hagut un intercanvi de cops amb ocasions a les dues porteries. Primer Yanis Rahmani ha avisat en dues accions pràcticament consecutives amb una rematada alta i un xut blocat per Fuoli. En estratègia ha tret el cap el Centre d'Esports i Lucho ha salvat el gol de Bonaldo en una rematada amb paràbola que es colava a l'escaire. També s'ha revisat un possible penal sobre López-Pinto en una jugada en què De Blasis ha trepitjat clarament el santcugatenc, però que el col·legiat no ha sancionat per considerar el toc insuficient. La millor del segon temps per als arlequinats l'ha tingut l'altre central, Carlos García, que no ha pogut dirigir a porteria un cop de cap quan es trobava sol al primer pal.
Superada l'hora de joc, ha crescut el conjunt local i ha començat a viure a camp contrari de forma continuada. Costa ha mogut la banqueta amb l'entrada d'Escudero per Godoy. La més clara de l'equip departamental ha estat doble i l'ha salvat Fuoli. El porter saragossà ha tret una gran mà a Yanis en primera instància i a Kevin Sánchez en el refús en la millor de tot el partit. També han reclamat amb insistència un penal els d'Íñigo Vélez en una jugada en què han interpretat que Bonaldo havia tocat la pilota amb la mà quan Fuoli ja havia sacat de porteria.
Ha reaccionat el Centre d'Esports amb una falta lateral de Xavi Moreno que ha tret Lucho i, poc després, el tècnic arlequinat ha reforçat el mig del camp amb l'entrada de 'Tito' i Eneko Aguilar per Moreno i López-Pinto. Amb els canvis ha frenat l'embranzida dels locals el Sabadell, que ha tornat a tenir més calma amb la pilota i a treure el cap per camp contrari. En el tram final, tots dos equips ho han intentat, però sense encert. Un cop de cap d'Imanol Baz aturat per Fuoli ha estat l'última arribada important d'un partit molt intens. Empat a zero del Centre d'Esports que rebrà l'Algeciras el pròxim dissabte amb l'objectiu de continuar sumant.
Fitxa tècnica
FC Cartagena: Lucho, Serrano, Imanol Baz, Rahmani (Ander Martín, m. 91), De Blasis (Fidalgo, m. 91), Luismi Redondo (Willy, m. 66), Jean Jules, Kevin Sánchez, Perejón (Jurado, m. 66), Chiki (Ortuño, m. 79) i Nacho Martínez.
CE Sabadell: Fuoli, Ripoll, Bonaldo, Carlos García, Genar, Urri (Kaiser, m. 90), Quadri, Priego, Moreno (Tito, m. 76), López-Pinto (Eneko Aguilar, m. 76) i Godoy (Escudero, m. 61).
Àrbitre: Manuel Camacho (comitè andalús). Grogues: Nacho Martínez.
Incidències: Partit disputat a l'estadi de Cartagonova amb una vintena d'aficionats arlequinats.