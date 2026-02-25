El CN Sabadell posa peu i mig als quarts de final de l'EuroCup amb una exhibició defensiva davant del Sabac (11-3)

Si no hi ha una autèntica davallada, el CN Sabadell estarà als quarts de final de l'EuroCup. El conjunt dirigit per Quim Colet ha passat per sobre del VK Sabac (11-3) en l'anada dels vuitens a Can Llong. L'estrena a la segona competició continental ha estat marcada per una exhibició defensiva espectacular dels sabadellencs, que han anul·lat completament els atacants del conjunt serbi i s'han endut un triomf que deixa la classificació pràcticament sentenciada.
Ha sortit molt bé el Club i, en el primer atac, ja ha obert el marcador amb un gran moviment a la boia d'Òscar Asensio. Des de l'inici, els de Colet han plantejat una defensa molt intensa sobre els atacs dels visitants, que s'han encallat de forma sistemàtica en els últims metres. Malgrat que tampoc ha tingut molt encert en home de més el conjunt local, Sergi Cabanas ha duplicat l'avantatge amb un llançament des de sis metres i, en una jugada pràcticament idèntica, ha fet el 3-0 en els instants finals del primer període.
En el segon, Rafa Vergara ha anotat des de posició 2, en la primera superioritat aprofitada pels sabadellencs. Poc després, Andrej Barac ha acabat amb la sequera dels serbis, que han anotat el seu primer gol després de més de deu minuts de duel. Fins i tot ha demanat un temps mort l'entrenador visitant amb opció de posar-se a dos gols, però Edu Lorrio ha aparegut amb fins a quatre aturades en aquest quart per evitar qualsevol ensurt. El porter madrileny també ha fet d'assistent perquè Asensio anotés el 5-1 en una contra al límit del descans llarg.
A la represa, s'ha mantingut la dinàmica i entre Lorrio, la defensa i els pals, el conjunt serbi s'ha anat desesperant fins al punt que el tècnic ha demanat el seu segon temps mort per esbroncar els seus jugadors. A l'altra banda de la piscina, Pep Bonet ha fet el sisè en una contra ràpida i Fede Panerai ha anotat en una exclusió. Ha trencat la barrera en el tram final del període el Sabac i Nebojsa Toholj ha anotat el segon gol dels visitants per situar el 7-2 abans del darrer quart, després d'algunes noves aturades a les dues porteries, molt encertades en el duel.
Sense molta història i únicament amb la diferència de gols com a al·licent, Cabanas ha tornat a trencar la porteria amb un llançament de sis metres i, poc després, Kosta Averka ha continuat amb la golejada de penal. En l'únic desajust defensiu sabadellenc del duel, Petar Micanovic ha anotat en una contra, però la resposta ha arribat a les mans de Vergara, també de contraatac, i Averka, que amb un golàs des de posició 2 ha fet l'11-3 amb què s'ha arribat al final del duel. La tornada, a Sèrbia, el pròxim 7 de març.