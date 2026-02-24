Nou pas per aturar les conseqüències de l'oci nocturn al Centre: "Cada vegada hi ha més queixes"

Desenes de veïns del Centre de Sabadell es van reunir dilluns passat al vespre per abordar el principal problema que denuncien: el soroll i el malestar generat pels diversos establiments d'oci nocturn que hi ha al barri. "Al Districte 1 s'hi acumulen moltíssimes queixes per, principalment, dos motius: el soroll generat pels establiments –regulat per l'Ajuntament de Sabadell– i el que provoquen les persones que s'acumulen al carrer, a l'exterior d'aquests locals", exposa el síndic de greuges, Josep Escartín. L'acte, que va comptar amb gairebé una cinquantena d'assistents, segons apunta Escartín, "va ser un èxit i va acollir moltes més persones de les que prevèiem", explica el Jordi, un dels impulsors de la plataforma Soroll Sabadell. De nou, però, volen deixar clar que "no pretenem que s'acabi l'oci nocturn, sinó que es compleixin les ordenances de l'Ajuntament i que es posi per davant el dret a descansar" i animen a tots els veïns que vulguin exposar la seva queixa a fer-ho.
"Va venir gent que no coneixíem i cadascú va exposar el seu cas. Vam veure que hi ha veïns que no tan sols es queixen de les conseqüències de l'oci nocturn, sinó que es troben en tractament mèdic a causa de l’estrès derivat de la manca de descans, fins i tot", diu el membre del moviment. Des de Soroll Sabadell fan una valoració "molt positiva" de la trobada, "tant pel to constructiu del debat com per l'assistència", com han fet saber en un comunicat publicat al seu compte d'Instagram. A part, remarquen la gran varietat que hi havia d'"edat, perfils i problemes", cosa que va enriquir la trobada. "Volem recordar que no som hooligans, sinó que busquem un equilibri. No és un moviment contra els empresaris, sinó a favor del compliment de la normativa i del dret al descans", indiquen.
Què cal fer per formalitzar la queixa?
En la trobada hi va participar, com a convidat, Josep Escartín, qui va encoratjar a tothom a alçar la veu i queixar-se davant de situacions com aquestes: "La gent ha de trucar a la policia i ha de fer instàncies perquè consti de manera oficial", exposa. Va recordar que, davant possibles incompliments de la normativa per part d’alguns locals, cal presentar una instància a l’Ajuntament. Si en un termini aproximat d’un mes i mig no hi ha resposta, es pot presentar una queixa al síndic de greuges, que vetlla perquè l’administració doni resposta a la ciutadania. "M'he compromès a obrir una actuació d'ofici per mirar si des del consistori estan fent la feina corresponent a la normativa establerta", ha confirmat.
Sembla que la trobada va fer efecte, i assegura que anirà en augment: "Avui ja han vingut bastants persones amb instàncies no contestades per l'Ajuntament", ha confessat. Des del consistori, per la seva banda, asseguraven fa uns dies al Diari que "el Centre compta amb un dispositiu especial de Policia Municipal" i que hi ha "reunions trimestrals" per fer seguiment de les actuacions. De moment, "no s'han registrat denúncies", però confirmen que s'han imposat multes "d'acord amb l'Ordenança de Civisme".