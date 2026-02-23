L’estació de Can Llong "ja no pot esperar més"

El ple municipal de febrer ha aprovat aquest dilluns una moció de Sabadell En Comú Podem coproposada amb ERC i la Crida per instar la Generalitat i l’Estat a construir l’estació de Rodalies de Can Llong. A part dels proposants, el Govern ha donat suport a la proposta; s'ha abstingut el PP i hi han votat en contra Junts, l’ultradreta i el regidor no adscrit.
“Ja no pot esperar més”, ha insistit el portaveu de la formació, Joan Mena, durant la seva intervenció. El sabadellenc ha recordat que es tracta “d’un projecte promès i planificat amb estudis de viabilitat i tècnics fets i ajornat reiteradament durant més d’una dècada”. El debat ha tractat sobre Rodalies i la mobilitat a Catalunya, tema sobre el qual Mena ha remarcat que, en el cas dels trens de Rodalies, “patim una falta de finançament històrica fruit d’un menyspreu al mitjà de transport que més utilitzen les classes populars del nostre país”. Interpel·lada durant el debat de la moció, l’alcaldessa, Marta Farrés, ha volgut intervenir en el debat per remarcar que la construcció de l’estació de Can Llong “és una de les propostes que defensem amb tota la força. Volem aquesta estació”. I ha aclarit que s’està a l’espera que la Generalitat conclogui l’estudi informatiu que està duent a terme.
“La gent no pot viure pendent d’una incidència, d’una anul·lació o d’una informació contradictòria”, ha apuntat el regidor d’ERC Santi Valls, que va assenyalar que el traspàs de Rodalies “és una necessitat”. Que quan es construeixin barris es dotin de serveis, ha remarcat el portaveu de la Crida, Oriol Rifer, qui acusa l’Estat espanyol d’una “deixadesa premeditada” en inversió en infraestructures. Per això, la formació reclama la gestió de Rodalies des de Catalunya “amb control absolut de la Generalitat”. Des de Junts, el portaveu Lluís Matas ha subratllat la necessitat de créixer seguint la política ferroviària europea per millorar gestió i eficiència del servei i que “cal denunciar la pèssima situació del servei de Rodalies a Catalunya i la situació d’infrafinançament”. Per part del PP, la portaveu Cuca Santos ha compartit la “necessitat de millorar la xarxa ferroviària no només a Sabadell i a Catalunya sinó al conjunt d’Espanya”.