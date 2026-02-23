El preu del lloguer a Sabadell puja fins al 811 euros de mitjana

El preu del lloguer d'habitatges a Sabadell es va situar en 810,83 euros de mitjana el tercer trimestre de 2025 segons les dades publicades aquest diumenge per l'Incasòl. Aquesta xifra suposa un increment de l'1,98% respecte el trimestre anterior, i un 0,39% més respecte el primer trimestre de 2024, l'últim en què no es va aplicar el topall de preus de la Generalitat a les zones tensionades com Sabadell.
La mitjana de 810,83 euros marca un nou rècord històric del tercer trimestre a Sabadell, segons les fiances dipositades a l'Incasòl. Respecte al mateix període fa un any, la renda mitjana s'ha incrementat un 4,9%, uns 37,6 euros més mensualment. Comparant-ho amb els últims cinc anys enrere, l'increment és del 19,15%, de manera que entre 2021 i 2025 el preu mitjà del lloguer ha pujat uns 160 euros al mes, que es tradueixen en 1.920 euros l'any.
Durant el tercer trimestre de l'any passat, el preu mitjà del lloguer al conjunt de Catalunya va pujar un 2,5%, de manera que l'increment sabadellenc és inferior a la mitjana catalana. Al conjunt del país, el preu del lloguer se situa en pràcticament 877 euros, que situen la mitjana anual de l'any passat a gairebé 853 euros.
Entre els municipis més propers a Sabadell, Sant Cugat registra un increment del 13,16% entre el segon i el tercer trimestre de 2025, amb un preu mitjà del lloguer que se situa a 1.483,06 euros i és el sisè municipi de Catalunya on, de mitjana, va ser més car arrendar un habitatge durant el període mencionat. Llogar un habitatge a Terrassa continua sent més econòmic que a Sabadell, ja que la cocapital vallesana va tancar el tercer trimestre de l'any passat amb un preu mitjà de 759,04 euros al mes, pràcticament 52 euros el mes menys.
En xifres absolutes, Vilablareix (Gironès), amb 1.628 euros de mitjana al mes; i Alella i Sant Vicenç de Montalt (Maresme), amb 1.623 i 1.611 euros de mitjana mensuals, encançalen el rànquing de municipis on va ser més car llogar un habitatge a Catalunya.