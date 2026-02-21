ARA A PORTADA

Sabadell

La Rua de Barri reafirma l’esperit comunitari del Poblenou de la Salut

Motoristes, paracaigudistes i pilots omplen el barri en una jornada que reforça la convivència i l’orgull veïnal

Publicat el 21 de febrer de 2026 a les 20:36
Actualitzat el 21 de febrer de 2026 a les 20:42

La Rua de Barri de Poblenou de la Salut ha tornat a convertir els seus carrers en una gran festa. Disfresses de motoristes, paracaigudistes, pilots d’aeroplans i altres creacions col·lectives han posat color i imaginació a una tarda marcada per la participació i el caliu veïnal.

Pel president de l’Associació de Veïns del Poblenou, Xavier Martínez, la rua és molt més que una celebració puntual: "La Rua de Barri és un acte que representa un espai de trobada per a veïns i veïnes de totes les edats i és una mostra d’esperit comunitari del barri", afirma.

Martínez recorda que el Carnaval té una trajectòria consolidada al barri: "Fa ja uns quants anys que el barri organitza el Carnaval, amb una trajectòria que ha anat creixent gràcies a la participació veïnal". Una evolució que, segons ell, respon a un objectiu clar: "Fomentar la convivència, la participació de tothom al barri, oferint una festa oberta i inclusiva".

L’organització ha estat possible gràcies al treball intern de l’entitat. "La Comissió de Festes de l’associació de veïns ha tingut un paper fonamental en l’organització, coordinant la rua i dinamitzant la participació de les comparses", subratlla el president.

Tot i que "no hi ha hagut cap novetat significativa aquest anyy", la valoració és positiva. "Aquest any la participació ha estat més reduïda, no obstant la qualitat ha estat a l'altura", assegura. De fet, remarca que "han destacat especialment les comparses amb disfresses col·lectives i molt treballades".

Més enllà de l’aspecte lúdic, Martínez posa l’accent en la dimensió social de la festa: "Aquest tipus d’activitats tenen un impacte positiu en la cohesió social, ja que afavoreixen el contacte entre veïns, el treball col·lectiu i el sentiment d’orgull i identitat".

Martínez identifica com a principal dificultat "la coordinació de totes les persones implicades".

Pel que fa al futur, el focus està posat en les pròximes cites del calendari festiu: "De moment toca pensar en altres projectes que hi ha per davant més propers com Sant Jordi o la Festa Major, on aquest any el Gran Show celebra els seus quaranta anys".

FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO:

