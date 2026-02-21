Els Saballuts, amfitrions de la 30a Jornada de Prevenció de Lesions al Món Casteller

Els Castellers de Sabadell han estat els grans protagonistes de la 30a Jornada de Prevenció de Lesions en el Món Casteller, celebrada aquest 21 de febrer al Campus Sabadell de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest ha estat un acte que consolida tres dècades de treball en seguretat i salut; reunint més de 170 persones i una quinzena de ponents, organitzada per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
"Una jornada per saber com hem de reaccionar"
El vicepresident dels Saballuts, Duart van Sintemaartensdijk, ha deixat clar l'objectiu de l'esdeveniment: "És una jornada de tot el dia amb diferents ponències, tallers i simulacres de com hem de funcionar com a equips sanitaris i com hem de reaccionar des de la tècnica de les colles per evitar caigudes i lesions".
La participació ha estat transversal, amb colles d’arreu del país i una aposta clara per la paritat. "Som 173 persones avui aquí, amb més de 14 ponents, i nou són dones. És un impuls de la Coordinadora per fomentar la paritat en aquestes ponències", diu.
El nou casc
Un dels punts centrals d’aquesta edició ha estat la presentació del nou model de casc casteller, que incorpora millores tècniques per evitar lliscades, reduir molèsties i augmentar la protecció. El redisseny respon a l’experiència acumulada dels darrers anys i a l’anàlisi de les dades de sinistralitat. "Amb aquest nou disseny s'incrementa la seguretat", destaca van Sintemaartensdijk.
La jornada també ha abordat la salut mental i el pas de la infància a l’adolescència dins les colles, ampliant la mirada sobre la prevenció més enllà de l’àmbit estrictament físic.
Van Sintemaartensdijk ha volgut enviar un missatge de confiança a qui pugui veure els castells com una activitat excessivament perillosa: "Els castells cauen molt poc". I afegeix: "La taxa de lesions és ínfima en comparació amb altres esports com el futbol. És una activitat de risc, però la fem amb seguretat".
FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: