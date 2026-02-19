Estrena d'èxit de 'Norma', una òpera que veuran 3.500 espectadors a Sabadell

Hi havia ambient de dia gran a la Faràndula, dimecres al vespre. Era l’estrena de Norma, de Bellini, que portarà 3.500 espectadors entre les quatre funcions –hi torna divendres, diumenge i dimarts– a Sabadell. Després, farà gira per Sant Cugat del Vallès, Granollers, Manresa, Girona, el Palau de la Música Catalana, Lleida, Tarragona, Vic i Reus. En moltes de les funcions, s’han esgotat entrades. A la ciutat, en queden sobretot a la darrera de totes.
És una producció que aprofita les anteriors representacions de Norma, el 2006 i el 2014, però amb el vestuari renovat i, evidentment, un altre elenc. No és el cas de la soprano Maribel Ortega, present en l’estrena de dimecres i qui va debutar operísticament en la producció que es va fer 20 anys enrere a Sabadell. Va ser el seu primer rol com a solista, a més amb el paper protagonista. Dimecres va celebrar com a Norma un aniversari rodó actuant al costat d’Anna Tobella (Adalgisa), Kenneth Tarver (Pollione), David Cervera (Oroveso).
Aquest elenc, en què predomina l’experiència, s’entrellaça a les funcions amb molta energia i talent emergent: Carmen Buendía, Olga Syniakova, Marc Sala i Jeroboám Tejera. La sabadellenca Laura Obradors (Clotilde) i Roberto Redondo-Sainz (Flavio) seran a totes les funcions. És una òpera de tres hores de durada exigent per als cantants i per als músics de l’Orquestra Simfònica del Vallès, a més del Cor d’Amics de l’Òpera de Sabadell.
El director d’escena, Carles Ortiz, opta per acostar a l’espectador els conflictes interns de Norma, una sacerdotessa atrapada entre el desig i l’amor i alhora traïda. “L’objectiu no és reconstruir un passat llunyà, sinó acostar els personatges al públic d’avui i mostrar-los com a éssers humans recognoscibles, amb conflictes i emocions plenament actuals”, explica el director Carles Ortiz.
La direcció escènica es completa amb Jaume Sangrà com a assistent de moviment escènic i Jordi Galobart com a responsable del disseny d’escenografia. Pel que fa a la direcció musical, anirà a càrrec del gadità Julio García Vico, un director jove en plena progressió, guanyador del Donatella Flick LSO 2021 i del Deutsche Dirigentenpreis 2019 que ha estat director assistent de la London Symphony Orchestra al costat de grans batutes.