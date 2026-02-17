Jordi Catalán, Premi Letrame per ‘Arde Villa Elvira’

L’escriptor sabadellenc Jordi Catalán ha estat guardonat amb el Premi Letrame 2026 a la Millor Novel·la Negra per Arde Villa Elvira, en una gala celebrada el passat 14 de febrer al Teatre Auditori d’El Ejido. Són un dels premis més importants del sector de l’autoedició a Espanya, amb 3.000 obres presentades.
La novel·la de Catalán, en castellà, és un thriller psicològic “de gran intensitat emocional” que transcorre majoritàriament a Sabadell. Un incendi en una misteriosa mansió victoriana ha deixat cinc cossos calcinats. L’Alma, una nena de cinc anys, és l’única supervivent i només ella sap què va passar.
“L’odi, la venjança i els secrets són protagonistes”, explica l’autor, que en la novel·la assenyala “fins on és capaç d’arribar un pare per salvar la seva filla”.
Jordi Catalán és resident a Sabadell des de fa gairebé dues dècades. Volia homenatjar la ciutat a la novel·la, en què apareixen escenaris com la Torre de l’Aigua –a la contraportada–, el carrer Covadonga, el Parc Catalunya, els polígons... “Normalment, ambientava les històries a Barcelona... Però vaig pensar que aquesta vegada, no. M’agrada portar la bandera de Sabadell”, bromeja.
Com a escriptor, Catalán ha publicat sis llibres. Anómala ja va ser seleccionada com a Millor Thriller als premis Wings Literaris i va ser finalista a la categoria Best Seller dels Premis Caligrama.
Els Premis Létrame –confia– suposaran “un aparador” per a les grans editorials. Per al guardó, el jurat va tenir en compte totes les ressenyes positives del llibre, la trajectòria de l’autor i les crítiques rebudes. Però, sobretot, la capacitat de l’autor per “enganxar el lector amb girs inesperats” i per atrapar a través d’una trama “que deixa ganes de més”.