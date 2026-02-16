Els usuaris de Rodalies diuen prou: "Definitivament, és impossible que funcioni bé"

"Per més vagues i dimissions que hi hagi, s'ha arribat a un punt de no retorn que fa impossible que el servei funcioni amb condicions", deia Carlota Bueno, usuària diària de Rodalies. Després d'un dels mesos més convulsos des que existeix el servei ferroviari, per l'accident de Gelida i la vaga de maquinistes de la setmana passada, la resignació regnava a l'andana número 2 de l'estació de Rodalies de Sabadell Centre aquest dilluns al matí. Dies més tard de l'episodi d'aturades que va trasbalsar la mobilitat a tot Catalunya, les demores a la línia R4 del servei ferroviari han tornat a protagonitzar l'inici de la setmana, amb retards de més de 20 minuts a la línia de Manresa fins a Martorell Central. El tren, programat perquè arribés a les 8:40 h a l'estació no ha donat senyals de vida fins a les 9:03 h, 23 minuts més tard del previst als horaris oficials del servei.
Les andanes de la línia R4 s'han anat omplint a poc a poc, a causa del retard, i ha omplert força els vagons del comboi, tot i no ser hora punta. Des de l'estació del Nord de Terrassa, on han informat per megafonia que arribava el tren a l'hora indicada, no ho ha fet fins al cap de gairebé mitja hora. D'aquesta manera, el retard inicial, originat per les limitacions de velocitat establertes en alguns trams, ha anat creant un efecte bola de neu a totes les estacions de la línia i ha generat diverses queixes tant a les andanes com a les xarxes socials oficials de Rodalies de Catalunya. "Falta informació real sobre l'estat del servei. Esperes més de 40 minuts. Així és impossible organitzar-se per anar a treballar", deia Maria Nieto, al canal oficial de la xarxa social X. Des de Renfe, però, recorden que la línia disposa de serveis complementaris per carretera en diversos trams i manté un tren llançadora cada hora entre Terrassa Estació del Nord i Manresa, un recurs que alguns usuaris consideren "insuficient".
"Sempre falla alguna cosa o altra"
"A part dels retards, solen fallar molt els sistemes d'informació de les estacions. Principalment, les pantalletes", deia la María Jesús Hinarejos. I així ha estat. A l'estació de Sabadell Centre, els monitors funcionaven, però la informació no s'actualitzava a temps real, sinó que s'apagaven durant uns segons i sortia el nou horari, no del tot fiable. Poc abans de les 8:50 h, asseguraven que quedaven 8 minuts i no ha estat fins al cap de més de 15 que ha arribat. "És un desgavell constant. Quan no hi ha incidents, hi ha vaga i quan no, retards o poca informació. La cosa és que sempre falla quelcom", denunciava Carles Amat, que es dirigia cap a Barcelona per anar a la feina. "Com pot ser que en gairebé mitja hora no hagi passat cap tren per anar cap a Barcelona un dia feiner?", criticava. Afortunadament, però, assegura que té un horari flexible que li permet fer-se un "horari a mida", que, sovint, depèn del servei de Rodalies.
D'altra banda, l'estació d'autobusos del Centre es notava lleugerament més buida, en comparació amb el primer dia de la vaga de maquinistes, dilluns passat. Alguns passatgers asseguraven la setmana passada que preferien esperar l'autobús abans que "jugar a la loteria de Rodalies", encara que amb la represa de la normalitat de la xarxa ferroviària de Rodalies molts han tornat a optar pel servei de tren. Segons sembla, doncs, molts usuaris volen tornar a recuperar a poc a poc la confiança amb Renfe. No és una tasca senzilla, però. "L'agafo cada dia, però sempre hi ha problemes. De fet, divendres la policia ens va haver d'obrir a uns quants perquè veníem de Barcelona i, a causa dels retards, quan vam arribar l'estació ja havia tancat", deia Kevin Requena. "És el servei que em va millor per la connexió amb la feina, per això l'agafo, però no hi ha manera que funcioni com deuria", conclou.