Jimena Vallejos, nova presidenta de Noves Generacions del Partit Popular a Catalunya

Substitueix a Irene Pardo, regidora de l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs

  • Jimena Vallejos al col·loqui dels Ballesteros del 47è aniversari de la Constitució -
Publicat el 14 de febrer de 2026 a les 12:03

Jimena Vallejos ha estat nomenada nova presidenta de Noves Generacions del Partit Popular (PP), la branca juvenil del partit, a Catalunya, assumint el lideratge de l’organització juvenil del partit al territori. Fins ara, Vallejos exercia responsabilitats en l’àmbit local com a presidenta de Noves Generacions del PP a Sabadell. Vallejos substitueix a la que, fins ara, ha ocupat el càrrec de presidenta, la regidora de l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, Irene Pardo. Des d’aquesta posició, havia participat en l’organització d’actes i en la coordinació de l’activitat juvenil del partit a la ciutat. El salt a la direcció catalana suposa, per tant, un pas més en la seva trajectòria dins l’estructura interna de l’organització.

Noves Generacions agrupa joves militants i simpatitzants vinculats al projecte polític del partit. A Catalunya, l’organització forma part de l’estructura del PP català i manté coordinació amb la direcció estatal de les joventuts populars. El nomenament de Vallejos s’inscriu en el procés intern de renovació de càrrecs dins l’organització juvenil a Catalunya. La nova presidenta assumeix el lideratge en un context polític marcat per la competència entre partits per captar el vot jove i per la necessitat de reforçar la implantació territorial de les organitzacions juvenils. Amb aquest relleu, doncs, Vallejos passa de l’àmbit local de Sabadell a encapçalar l’estructura catalana de la branca juvenil de la formació.

