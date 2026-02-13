Marta Farrés: "No volem que els delinqüents entrin per una porta i surtin per l'altra. Els volem a la presó"

Marta Farrés està d'enhorabona. L'alcaldessa de Sabadell celebra l'aprovació de la llei contra la multireincidència, que endureix les penes per als delinqüents habituals. Durant anys, Farrés havia demanat un canvi legal profund per dissuadir els lladres. Ho va convertir en bandera de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità només assumir la presidència de l'entitat l'any 2021. "S'havia d'acabar amb la impunitat i ho hem aconseguit. Estem molt contents", exposa en declaracions al Diari. Assegura que hi haurà un abans i un després per a la desena de reincidents que delinqueixen a Sabadell, a mesura que s'apliqui el nou marc legal. "Ara els caurà tot el pes de la justícia i hauran d'entrar a presó si els sentencien per tres furts o més. Abans ho podien evitar amb una multa", conclou l'alcaldessa, que avisa que a l'Ajuntament "tothom sap qui són". "No pot ser que un grup petit de persones posi en joc la convivència i la seguretat a casa nostra. Els volem fora dels nostres carrers", afegeix.
Després de l'aprovació definitiva del text, els ajuntaments es podran personar com a acusació particular en aquests casos. A més, la justícia podrà actuar de manera preventiva i prohibir que un delinqüent provat visqui a Sabadell i fins i tot a tot Catalunya. "La reforma respon a un crit d'auxili dels alcaldes i deixa un missatge molt clar: no volem que els delinqüents entrin per una porta i surtin per l'altra. Els volem a la presó", defensa Farrés.
La iniciativa impulsada per Junts ha tirat endavant gràcies a una àmplia majoria (PP, PSOE i Vox), un consens poc habitual en la política espanyola. "Al món local tenim molt clar que ens importen més les polítiques que les sigles. Volem ciutats segures, i això no és una política de dretes o d'esquerres", defensa la batllessa, que no obstant això es desmarca de l'extrema dreta: "Hi ha multireincidents d'aquí i d'allà. No ho podem atribuir ni relacionar amb la immigració, són persones de tot arreu". En paral·lel a la nova regulació, Farrés anuncia que incrementarà els controls conjunts de la Policia Municipal, Mossos i Policia Nacional en altres zones concorregudes, a banda de les estacions de tren, i que ampliarà la xarxa de videovigilància per "dissuadir els delinqüents".