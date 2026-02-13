ARA A PORTADA

Sabadell

Un detingut en el segon robatori aquesta setmana a la Nova Creu Alta

L'autor hauria estat el mateix que en el primer succés, al gimnàs de l'estadi, segons apunten fonts de Mossos

Publicat el 13 de febrer de 2026 a les 10:30

Segon robatori en menys de tres dies a la Nova Creu Alta. Si dimecres va ser al gimnàs, aquest divendres de matinada l'individu hauria entrat a les oficines del club cap a les 3 h, segons confirmen fonts del Centre d'Esports. L'autor dels fets hauria intentat sostreure productes de la botiga. Els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han detingut la persona que es trobava en l'escena.

"S'han produït dues entrades en els últims dies a l'estadi. Sembla que han estat els mateixos en ambdues ocasions. Tenim un detingut i hem recuperat el material robat d'aquesta matinada", segons ha confirmat el cap dels Mossos a Sabadell, Enric Cervelló. En el primer acte, el criminal va trencar la porta del gimnàs del club i va endur-se electrodomèstics de l'interior.

