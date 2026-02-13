La Reina Moguda, l'ànima de la festa per Carnaval: "A veure si ens veiem amb el Llaminer..."

Els carrers de la comarca s'omplen aquest cap de setmana de pirates, princeses, superherois, bruixes i animalons diversos que formen part de les rues de Carnaval a casa nostra. En realitat, qualsevol disfressa o attrezzo són prou excusa per sumar-se a una comitiva farcida de figures amb vestimentes que surten de l'armari un cop a l'any, molts cops, reciclades de grans a petits. En la multitudinària colla guarnida per a l'ocasió hi ha un personatge genuí, que només es podrà veure a Santa Perpètua. La Reina Moguda serà l'encarregada de posar ànima i ritme a la festa, encapçalant des de la seva carrossa el grup de comparses en el concurs. "És el tercer any que hi surto. La idea va ser de l'Oriol, la meva parella. Ell ho va pensar i jo li vaig donar forma", resumeix Laia Sabata, que encarna el personatge. "Busquem que tingui un rerefons. Que ensenyi vivències, malgrat que encara no ha viscut massa", expressa sobre una personalitat rebel que s'escriu en femení. "No hi ha massa pobles que tinguin una reina. La majoria són reis Carnestoltes", reivindica.
Durant el recorregut, anirà cantant, amanint el xou i fent festa, escampant alegria, confeti i bon humor per omplir el municipi d'esperit carnavalesc. "En un primer moment, quan es va idear, no volíem que fos una reina convencional. La que tothom imagina, amb un vestit d'època, venecià. Volíem fer un gir. Les dones ja no anem vestides així. Per això, el resultat és una figura fresca i divertida. Amb molt color i brillantor. És el maximalisme en estat pur", sintetitza. Entre cançó i cançó, la Reina Moguda prendrà nota de les millors idees, estils i ocurrències dels ciutadans per incorporar-les al seu camerino particular, que serà visible durant la rua i es convertirà en un dels atractius del trajecte. Per assolir la seva esbojarrada missió, té l'ajuda indispensable del seu inseparable Ajudant Perpetu, còmplice de la disbauxa.
Amb 31 anys, la Laia ha posat la primera pedra perquè el personatge es guanyi l'afecte dels perpetuencs. "Es fa una volta de reconeixement i es busca que tothom la pugui veure de prop". De moment, l'acollida està sent positiva. Per a ella, això d'exposar-se al judici del públic no és nou. Des de petita, el teatre ha estat com casa seva. El ritme mai s'atura. "Quan la reina no és reina, fa de tot menys descansar. Té un centre d'estètica a Santa Perpètua, El Camerino. Ja veus que tot va lligat a la faràndula", riu. Ella forma part del grup teatral Tàndem. "És com casa nostra. Són més família que amics. Estem compromesos amb tot el que fem, preparats per donar un impuls cultural al poble". El món de l'espectacle ha orientat les seves passes. "Sempre he tirat per la part artística". Actualment, està estudiant doblatge a Barcelona. "M'encantaria escoltar la meva veu en personatges. M'agrada molt l'animació infantil i els dibuixos", diu sobre l'esperit que manté ben viu. "Quan et poses la màscara, et sents més atrevida. I pots jugar molt més. Però la Reina, per exemple, té molta part de com soc jo".
La jove ja s'ha posat a la pell de desenes de personatges. "El que més m'ha marcat és la Truffaldina". També interpreta la Carmel, una d'aquelles cares plenes de vitalitat quan arriba Nadal. Les inspiracions són ben a prop. "La Reina Moguda és molt fan del Llaminer. A veure si un dia ens veiem... Ell ha aconseguit que els nens el reconeguin i això és molt important. És impressionant veure el que genera. A tots aquests personatges els diria que es tornin bojos. Que gaudeixin de l'espectacle. És molt gratificant que confiïn en tu per a aquests projectes", celebra. Abans d'enfundar-se el següent vestit, espera agafar una mica d'aire. "Sempre he dit que després d'un personatge així, vull fer d'arbre", riu. "Hi ha molta gent a teatre que mereix fer els papers més potents. Si faig alguna cosa, serà més secundària", tanca. Aquest dissabte, té una missió. Els més petits ja l'esperen.