Tres solars de Santa Perpètua de Mogoda, a concurs per construir-hi pisos de lloguer assequible

El Govern treu a concurs divendres 37 solars per a la construcció d’habitatges públics. Es tracta de solars municipals en desús cedits pels ajuntaments. L’executiu preveu que es puguin construir 1.940 pisos en 23 municipis que tindran un lloguer assequible durant 75 anys. De la gairebé quarantena de descampats que es trauran a concurs, tres es troben a Santa Perpètua de Mogoda i quatre més, a Terrassa. Els terrenys que han estat cedits a la Generalitat de Catalunya es troben actualment en desús i els ajuntaments en són els titulars. Amb aquesta proposta, es vol donar resposta a l’emergència residencial que hi ha a tot Catalunya –i a tot el país–.
Terminis i condicions del pla
Per reforçar aquesta “primera onada”, però, la consellera de Política Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat que “hi haurà més convocatòries aquest 2026” i ha destacat que és un “pas històric” perquè, per primera vegada a Espanya, s’activa un mecanisme estable per “mobilitzar sol públic i generar habitatge assequible a gran escala”. Per al primer concurs que convocarà divendres, el Govern ha organitzat quatre agrupacions per zones territorials i cada agrupació suposarà la construcció d’entre 400 i 500 habitatges. Segons explica l’executiu català, s’han escollit per al primer concurs solars municipis pertanyents a diferents àmbits de preu, però amb un mínim de demanda de lloguer acreditada.
El Govern ha obert un concurs per a la promoció i construcció d’habitatges en diversos solars, que inclou també la gestió dels lloguers, el manteniment dels edificis i la seva reversió un cop acabat el dret de superfície, fixat en fins a 75 anys. Les bases limiten a un sol lot per adjudicatari, amb excepcions si en queda algun desert, i estableixen criteris tècnics i constructius comuns, amb especial èmfasi en la sostenibilitat. L’adjudicació valorarà el pla econòmic, la gestió de les obres, el manteniment o la gestió social dels habitatges, amb un calendari d’execució amb terminis estrictes.
En alguns dels municipis hi ha més d'un solar: Sant Adrià del Besòs (3), Santa Perpètua de Mogoda (3), Terrassa (4), Cambrils (1), l'Arboç (1), Tarragona (2), Vilafranca del Penedès (1), Sant Celoni (1), Lloret de Mar (2), Vilablareix (1), Figueres (4), Tossa de Mar (1), Girona (1), Maçanet de la Selva (1), Mollet del Vallès (1), Vilanova del Camí (1), Torelló (1), Centelles (1), Esplugues de Llobregat (1), Tàrrega (1), Abrera (2), Vilagrassa (1) i la Seu d'Urgell (2).