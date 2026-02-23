Sabadell suma milions de seguidors amb els seus influencers

Les xarxes socials ja no funcionen només a cop de milions de seguidors. Avui la influència es construeix a partir de comunitats fidels i continguts especialitzats. En aquest ecosistema digital en constant transformació, Sabadell continua aportant perfils de creadors de contingut amb pes en àmbits molt diversos.
En general, les comunitats més grans es concentren en el contingut de lifestyle. Entre els noms amb més projecció hi ha Jessica Goicoechea, model i empresària amb prop d’1,8 milions de seguidors a Instagram, consolidada com a referent de moda i imatge. En la mateixa línia, Laura Escanes, amb més de dos milions de seguidors, combina contingut lifestyle amb projectes audiovisuals i presència en altres formats digitals. Algunes creadores han fet el salt de les xarxes socials a l’obertura de negocis físics. És el cas d’Isa Brunelli, que acumula 1,5 milions de seguidors i va obrir el restaurant Nud al carrer de l’Advocat Cirera. Amb un estil de contingut similar, però amb comunitats més petites, hi trobem Marta Moliner, que aposta per la quotidianitat, i Laia Argelaguet, que crea contingut en català, transformant el mític “Get ready with me” en un “Prepara’t amb mi”. A més, és farmacèutica i divulga contingut sobre ciència, demostrant que també hi ha espai per a la divulgació especialitzada.
TikTok és avui una de les principals plataformes de creixement. Raquel Martínez (@bonbonreich) compta amb 808.000 seguidors a Instagram, però supera els cinc milions a TikTok, on s’ha consolidat amb contingut centrat en el seu dia a dia. Ona Gonfaus també publica contingut sobre la seva vida a TikTok, on acumula 1,8 milions de seguidors. En un registre completament diferent, Marina Toledano (@purplemarina), tot i tenir una comunitat més reduïda a Instagram, s’ha posicionat a TikTok amb més de 40.000 seguidors gràcies a les seves recomanacions literàries.
El sector de la imatge i l’estil personal continua sent un dels més actius. Alícia Revilla, amb 259.000 seguidors a Instagram, comparteix tutorials de maquillatge i inspiració de moda, mentre que Angy Garrido crea contingut professional centrat en tècniques i formació per a maquilladores. En l’àmbit de l’estilisme, Marta Escoda (@emquedabe) i Sol Ventimiglia ofereixen trucs per optimitzar l’armari i construir looks funcionals. També des del comerç local, Toni Millan, perruquer amb saló propi a Sabadell, utilitza Instagram per mostrar canvis d’imatge i tendències en cabell.
Sabadell continua tenint pes en continguts especialitzats com l’esport i la cuina. En la conversa esportiva digital, Àxel Torres i Carles Fité són dos periodistes amb presència activa a les xarxes. D'alta banda, Cristina López crea contingut vinculat a la rutina, l’esport i l’estil de vida saludable, mentre que Abel Alonso Gallardo fusiona continguts sobre breakdance i fitness. Un dels perfils més singulars de cuina és Eric Ayala, especialitzat en pizza napolitana. A les xarxes mostra processos d’elaboració, tècniques de fermentació i contingut pedagògic sobre massa i forn. Alhora, té el seu propi restaurant, Il Figlio di Emiliano, al carrer Mare de Déu de les Neus. Tanmateix, CookingLis (@cookinglis_thermomix) comparteix receptes pràctiques i cuina saludable.
En música, Marta Macias aposta per covers a veu i guitarra a Instagram, mentre que Aisha Descane, que es va fer viral amb versions musicals, actualment impulsa un projecte propi combinant TikTok i Instagram com a aparador per consolidar-se. En interpretació, Maria Jiménez (@croquetamente__) combina la seva feina com a actriu amb activisme i discurs social. També Berta Castañé, amb trajectòria en televisió i plataformes, manté una comunitat digital notable, igual que la seva germana Lia Castañé, que comparteix contingut més vinculat a la seva vida quotidiana.
Fins i tot la política local forma part d’aquest ecosistema digital. L’alcaldessa Marta Farrés (@socmartafarres) acumula més de 26.000 seguidors i utilitza les xarxes per comunicar agenda, projectes i activitat institucional a la ciutat.