Marea festiva i solidària a l’escola Mas Boadella: "Hem fet rècord de recaptació per a investigar malalties infantils"

L’escola Mas Boadella, al barri de Can Llong, va viure divendres una autèntica festa de comunitat. Després d’haver d’ajornar la celebració del Carnestoltes per la pluja i el vent de la setmana passada, el centre va poder celebrar finalment la seva cinquena Xocolatada Solidària, en una jornada que va aplegar centenars d’alumnes, famílies i treballadors de l’escola.
Un dels moments més esperats va ser el ball de l’AMPA, protagonitzat per més d’un centenar de membres de la comparsa, que recentment es va endur el primer premi en la modalitat de comparses a la rua de Sabadell amb la seva temàtica del món del cinema. Amb 180 integrants, s’han convertit en la comparsa més multitudinària de la ciutat i la que ha comptat amb més participació infantil.
Des de l’AMPA expliquen que el reconeixement ha estat especialment significatiu perquè han competit amb agrupacions més grans. “Poder haver competit de tu a tu amb grans associacions de veïns o grups d’altres municipis, amb molts més recursos que nosaltres, fa que el premi moral hagi estat espectacular”, asseguren. Durant mesos, des del setembre, les famílies han treballat en el disseny i confecció de les disfresses, sovint els caps de setmana i amb les màquines de cosir instal·lades al mateix centre.
El punt central de la tarda va ser la Xocolatada Solidària, que destina el 100% de la recaptació a la investigació de malalties infantils a l’Hospital Parc Taulí. L’any passat es van aconseguir 1.265 euros, i enguany l’objectiu era superar aquesta xifra. Ho han fet: n'han recollit 1.500. De fet, representants municipals i de l’hospital de Sabadell s’hi van apropar.
La jornada es va desenvolupar combinant disfresses, música i solidaritat. Enguany, el centre ha dedicat les jornades culturals als misteris i als detectius i “al llarg de la setmana vam fer activitats sobre misteris detectius, i avui els mestres anem disfressats de detectius i també hi ha algun lladre”, comentava el director del centre, Francisco Javier Bonilla, abans de l’inici de l’acte.