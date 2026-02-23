A l'espera del desnonament d'un bloc de la Sareb: “Vull pagar un lloguer social, no tinc on viure”

Cobra 900 euros i assegura que vol pagar un lloguer que pugui assumir. La Carmen Porras va ocupar l’any 2013 un pis d’un bloc de la Sareb –conegut com el banc dolent– del carrer del Comte Ramon Berenguer, a la Creu de Barberà, ocupat completament. Recentment, les famílies que hi viuen han rebut un avís de desnonament, previst per al 4 de març. “No tinc on viure i la data ja és aquí. Estem lluitant per un lloguer social, no ens neguem a pagar!”, explica Porras. De fet, més d’una vintena de famílies es podrien quedar al carrer. Segons explicaven fonts municipals al Diari, ara per ara només tres llars han rebut resposta per part de la propietat, que ha accedit a concedir-los un contracte de lloguer social.
La resta, 23 pisos, es troben a l’espera. “Jo podria arribar a pagar uns 200 euros, vull poder tenir un lloguer com qualsevol altra persona”, expressa, mentre assegura que “estan vivint aquests dies amb molts nervis”. “No som la classe d’ocupa que ho destrossa tot o que viu així per aprofitar-se, som bona gent que no tenim més recursos. I estem buscant un lloguer que s’ajusti a la nostra capacitat econòmica”, lamenta la veïna, que està a l’espera de poder signar un contracte social. De fet, l’Ajuntament ha intentat adquirir aquest bloc per a incorporar-ho al bloc públic mitjançant el dret de tanteig i retracte, però no es va poder efectuar perquè Sareb o comprador van aturar aquest procediment.
Des de serveis socials, apunten des de l’Ajuntament, estan treballant per a garantir contractes de lloguer social per a les 23 famílies que no l’han rebut. Les famílies haurien iniciat els tràmits amb l’Ajuntament de Sabadell per obtenir el reconeixement oficial de la seva situació de vulnerabilitat social, un pas necessari per a poder accedir a mesures de protecció. “Ens sentim acompanyats per l’Ajuntament, ara necessitem que la propietat accepti el nostre contracte de lloguer social i puguem signar-ho”, exposa Carmen Porras. “Si em fan fora, no sé on podré viure”.