El Diari de Sabadell es consolida com a líder absolut d'audiència

Diari de Sabadell consolida el seu lideratge absolut d'audiència en tots els formats i plataformes. La capçalera és el primer mitjà en impacte i seguiment a la ciutat i a la comarca: el gener passat, la web va arribar als 309.439 lectors, la xifra més alta de la sèrie històrica, segons les mètriques publicades per l’auditora OJD Interactiva. El Diari va tornar a superar l’iSabadell (123.103) i Ràdio Sabadell (56.408), com fa mes a mes, i dia a dia.
El paper contribueix a mantenir l'impacte de la capçalera amb més de 44.000 lectors al dia, indica un informe de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC). El Diari és l’opció preferida per a informar-se dels
sabadellencs, amb una penetració majoritària en els veïns de totes les condicions i edats, segons el mateix estudi. El domini del Diari es trasllada a les xarxes socials, on suma més de 93.000 seguidors: de fa unes setmanes, l’Instagram del DS reuneix a una comunitat de més de 60.000 'followers', als que cal afegir el 8.200 de Tiktok. 20.000 usuaris segueixen el mitjà a X i 13.000 més a Facebook.
Les newsletters del Diari de Sabadell –el Bon Dia, el PDF i Hola Castellar– arriben a 8.500 subscriptors, més que mai, i mantenim el fil de les últimes hores a través dels canals de WhatsApp i Telegram, en què estan subscrits prop de 2.800 persones. El diari de sempre al servei dels sabadellencs i vallesans agraeix la confiança de totes les persones que escullen el rotatiu per informar-se i que contribueixen al seu lideratge.
“El Diari és més líder que mai en paper i en la seva versió digital, però també és el principal influencer de la ciutat: no hi ha cap institució, persona o referent informatiu amb més seguidors i més impacte i influència a Sabadell!”, afirma l’editor del Diari de Sabadell,
Marc Basté. El diari de sempre al servei dels sabadellencs i vallesans agraeix la confiança de totes les persones que han escollit el rotatiu per informar-se i que han contribuït al seu lideratge.