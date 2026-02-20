Joan Carles Torres i Gemma Montero assumeixen la coordinació de Sabadell En Comú Podem amb la mirada posada en el 2027

Sabadell En Comú Podem ha ratificat aquest divendres la seva nova direcció local en una assemblea celebrada a l’auditori del Centre Cívic de Ca n’Oriac. Joan Carles Torres i Gemma Montero encapçalaran l’organització durant els pròxims dos anys, després de presentar una candidatura unitària i paritària integrada per 24 persones (12 dones i 12 homes) amb perfils diversos i vinculats a diferents àmbits de la ciutat.
Abans de l’assemblea, la formació ha ofert una roda de premsa a les 17.30 h al mateix equipament municipal. Hi han intervingut la diputada dels Comuns al Congrés, Viviane Ogou; el portaveu del grup municipal, Joan Mena; i els nous coordinadors locals. Torres i Montero ja formaven part de la candidatura de les municipals del 2023, en què ocupaven els llocs 3 i 5, respectivament.
Una nova executiva
En la seva intervenció, Gemma Montero ha destacat el caràcter cohesionador de la nova etapa. "Ha sigut una candidatura unitària i paritària. Som 12 dones i 12 homes, 24 persones amb moltes ganes de treballar per Sabadell", ha afirmat. Montero ha subratllat que l’executiva compta amb representació "molt variada, tant territorial com sectorial", amb persones procedents de diferents barris i àmbits socials.
Per la seva banda, Joan Carles Torres ha explicat que l’assemblea no només servia per ratificar la coordinació, sinó també per presentar el full de ruta polític fins al 2027. L’objectiu, ha dit, és consolidar una força "útil i transformadora des de l’esquerra" i reforçar la unitat amb altres espais progressistes de la ciutat per bastir "una candidatura àmplia que millori la vida de les persones".
Torres ha remarcat també la voluntat d’enfortir l’organització i aprofundir en la relació amb el teixit associatiu i els moviments socials: "Creiem que és des del carrer i des del poble com es poden transformar les coses".
Preguntat sobre el calendari electoral i la tria del cap de llista per al 2027, Joan Mena ha deixat clar que la decisió no dependrà de voluntats individuals. "No és una decisió personal, és un compromís col·lectiu de l’espai polític", ha assegurat. Segons ha recordat, els estatuts preveuen un procés de primàries.
Mena ha insistit que el més rellevant no és només qui encapçali el projecte, sinó amb quins aliats es construeix. En aquest sentit, ha defensat la continuïtat del treball conjunt amb Podem (amb qui han compartit coalició els darrers anys) i ha expressat la voluntat d’incorporar nous col·lectius i persones a títol individual per ampliar l’espai.