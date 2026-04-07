Veïns de Can Llong, sobre un solar proper a dues escoles: "Està deixat i hi ha activitats sospitoses"

Un solar en desús situat entre els carrers de Venècia i Varsòvia, al barri de Can Llong, està generant malestar entre els veïns pròxims a la zona. Diversos residents asseguren que l’espai fa anys que es troba en estat d’abandonament i que aquesta situació té conseqüències tant en la salubritat com en la percepció de seguretat. Segons el relat d'una de les veïnes preguntades, s'han vist "cotxes amb activitats sospitoses, i amb situacions poc apropiades al seu voltant. També persones fent les seves necessitats”. Un fet que, segons els residents, preocupa per la seva proximitat a dos centres educatius del barri.
Segons expliquen els veïns, quan plou el solar acumula grans basses d’aigua i acumula deixalles. "S’hi han detectat plagues de paneroles i rates”, afirma una veïna de la zona. A més, residents dels edificis adjacents asseguren que el mal estat del terreny ha tingut repercussions directes en les seves propietats, com filtracions d’aigua cap a zones comunitàries. Consideren que podria habilitar-se com a aparcament regulat.
Per la seva banda, fonts municipals asseguren que no tenen constància formal de queixes relacionades amb aquest solar, ni tampoc incidències registrades per part de la Policia Municipal. Tot i això, indiquen que es reforçarà la vigilància a la zona per comprovar si s’hi està produint alguna activitat il·legal. Pel que fa al manteniment, des de l’Ajuntament s’assenyala que es realitza la neteja habitual pròpia d’aquest tipus d’espais i que, en cas de rebre incidències, s’actua amb celeritat per resoldre-les.