Més de 70 denúncies en la darrera setmana a Sabadell per conductes incíviques

Les conductes incíviques a Sabadell són en boca de tothom darrerament. La Policia Municipal de Sabadell ha reforçat el control policial a tota la ciutat davant de l'increment dels casos, que des de l'Ajuntament de Sabadell asseguren que coincideix amb l'augment de l'activitat a l'espai públic "per l'arribada del bon temps". En la darrera setmana, els agents locals han interposat 71 denúncies per incompliments de l'ordenança de civisme. La major part de les sancions estan relacionades amb molèsties per soroll (31) i amb el consum d'alcohol a la via pública (26), especialment en zones amb activitat d'oci nocturn. La resta corresponen a altres conductes incíviques, com el consum o tinença de substàncies i altres comportaments que afecten la convivència i el bon ús de l'espai públic.

Des del govern municipal defensen que l'ordenança ha permès disposar de més eines per actuar i que l'estratègia combina la prevenció —amb campanyes de sensibilització i accions informatives— amb la intervenció policial en aquells punts on es concentren més incidències. L'any 2025, Sabadell va registrar un total de 241 actes incívics sancionats en el marc de l'Ordenança de Civisme i Convivència, en vigor des del maig de 2024, una xifra que es tradueix en una mitjana d'unes cinc denúncies setmanals. De la xifra total, 162 casos van ser qualificats com a lleus; 78, com a greus i només un com a molt greu, fet que indica que, majoritàriament, es tracta d'incivisme de baixa intensitat però altament recurrent. Paral·lelament, es van imposar 168 sancions relacionades amb la tinença d'animals, sobretot per portar gossos deslligats, no recollir-ne les deposicions o incomplir la normativa específica sobre gossos potencialment perillosos.