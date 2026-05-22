La biblioteca Vapor Badia tindrà una sala d'estudi oberta les 24 hores del dia

La Biblioteca Vapor Badia passarà a disposar d’una sala d’estudi oberta les 24 hores del dia. Un dels principals equipaments bibliotecaris de la ciutat es renovarà per "adaptar-se a les noves necessitats dels usuaris, ampliar els espais destinats a l’estudi i millorar-ne l’accessibilitat". Les obres, amb un pressupost de poc més de 588.000 euros, està previst que comencin a finals d'any i acabin el maig de 2027, aproximadament. "Esperem que per a la següent selectivitat ho tinguem a punt", ha dit l'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, en una roda de premsa de presentació. La reforma transformarà especialment la planta baixa de l’edifici i, tot i que hi haurà afectacions puntuals i localitzades, no caldrà tancar l'accés complet a la biblioteca. La principal novetat serà la creació d’una nova aula d’estudi autogestionada de 223 metres quadrats a l’espai que fins ara ocupaven el bar i el porxo de la façana principal, que permetrà guanyar 98 punts d'estudi. "Crec que morirem d'èxit", ha exclamat Farrés.
L'espai de la porxada, que ha generat queixes per la brutícia de l'entorn, quedarà integrat dins la biblioteca: "Ens ajudarà a arreglar un problema d'incivisme que tenim en aquesta zona", ha subratllat. Ara, l'espai tindrà accés directe des del carrer, fet que permetrà ampliar-ne l’ús més enllà de l’horari habitual de l’equipament. "És un dels primers projectes que vam demanar com a Govern i ens fa molta il·lusió poder-lo executar", ha exposat Farrés. "Creiem que una ciutat com Sabadell, cada vegada més universitària, ha de tenir aquest servei públic", ha afegit. La nova sala podrà funcionar durant la nit gràcies a un sistema d’accés automàtic amb carnet, registre digital, càmeres de seguretat i torns de control, que permetrà que els usuaris puguin entrar i sortir de manera autònoma. La possibilitat de disposar d’una sala oberta les 24 hores vol donar resposta a una "demanda creixent a la ciutat", especialment entre estudiants i usuaris que necessiten espais de treball fora dels horaris convencionals. "S’està treballant en la part tecnològica. Qualsevol persona es podrà donar d’alta i accedir-hi. A l’interior hi haurà càmeres connectades directament amb la Policia Municipal i, en cas que sigui necessari, els usuaris podran activar l'avís a la sala central perquè els agents actuïn", ha explicat la batllessa.
La reforma també servirà per reorganitzar l’accés principal de l’equipament. Els taulells d’informació i recepció es traslladaran al vestíbul amb l’objectiu de facilitar una entrada més directa i millorar el control dels accessos i dels serveis sanitaris. A més, es guanyaran noves zones d’oficines per al personal de la biblioteca. Fins ara, les biblioteques municipals habilitaven sales nocturnes només en períodes puntuals de l’any, coincidint sobretot amb èpoques d’exàmens. Coincidint amb dates d'exàmens, de fet, la sala d'estudis de la biblioteca Vapor Badia –de dilluns a diumenge– i la de Ponent –de dilluns a divendres– ja funcionen 24 hores i l'horari especial s'estendrà fins al 21 de juny.
Millores en l'accessibilitat de l'equipament
Un altre dels elements destacats del projecte serà la construcció del primer canviador inclusiu de Sabadell, una petició que fa temps que demanen les famílies afectades. Aquest espai, de 18 metres quadrats, estarà adaptat perquè persones grans o amb necessitats complexes d’assistència el puguin utilitzar amb comoditat i seguretat, amb espai suficient també per a acompanyants. "Tenim una moció aprovada al ple perquè la gent que necessita lavabos amb més requeriments el tingui. Aprofitant que tenim un espai 24 hores, doncs, hem optat per fer-lo aquí", ha indicat l'alcaldessa. Paral·lelament, també es construiran nous lavabos adaptats a la zona infantil.