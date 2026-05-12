Les biblioteques de Sabadell tornen a ampliar els horaris de les sales d’estudi amb motiu de l’època d’exàmens i de les proves de selectivitat. Del 12 de maig al 21 de juny, diversos equipaments de la ciutat obriran fins a la mitjanit per donar resposta a l’augment d’estudiants que aquests dies omplen les biblioteques. La principal ampliació es farà a la Biblioteca Vapor Badia, que de dilluns a diumenge tancarà a les 24 h.
Els estudiants converteixen aquests espais en el seu punt de trobada per preparar els exàmens finals i la selectivitat. Clara Cabrerizo, estudiant de segon de batxillerat, explica que “vaig a la biblioteca perquè a casa em distrec i així m'obligo a estudiar”. També destaca que compartir hores d’estudi amb companys els ajuda mútuament. “Quan tinc dubtes en alguna matèria, els meus amics em poden ajudar i no em menjo jo sola al cap”, afirma.
En la mateixa línia, Victòria Rodríguez assegura que l’ambient de les biblioteques ajuda a concentrar-se. “És com que tota la gent està estudiant i llavors no estic amb el mòbil ni em distrec amb res”, remarca. De fet, ara a segon de batxillerat, Rodríguez acostuma a passar-hi tota la tarda i confirma que “em quedo fins que tanquen. Llavors, ara que amplien l’horari, aniré a sopar a algun bar i després continuaré estudiant dins la sala”.
Més enllà de l’estudi, molts joves remarquen també el component social que es genera aquests dies a les biblioteques. “Tu véns aquí potser amb les teves amigues i et trobes altres amics d’altres instituts i socialitzes, jo m’ho passo molt bé, la veritat”, explica Cabrerizo. A més, segons les dues estudiants, compartir els nervis i la pressió dels exàmens acaba generant un sentiment de companyonia.
Pel que fa als nous horaris de les sales d’estudi, la Biblioteca Vapor Badia serà un dels principals punts d’estudi de la ciutat durant aquestes setmanes. Obrirà de dilluns a diumenge fins a les 12 de la nit: els dilluns de 15.30 a 24 h, de dimarts a divendres de 9.30 a 24 h i els caps de setmana de 10 a 24 h. També la Biblioteca de Ponent ampliarà horaris fins a la mitjanit alguns dies. Obrirà dilluns, dimecres i divendres de 15.30 a 24 h, mentre que dimarts i dijous ho farà de 10 a 13.30 h i de 15.30 a 24 h. Els dissabtes obrirà de 9.30 a 14 h.
D’altra banda, les biblioteques del Nord i del Sud mantindran l’horari habitual. La Biblioteca del Sud obre dilluns, dimecres i divendres de 15.30 a 20.30 h i dimarts i dijous també al matí, de 10 a 13.30 h. La Biblioteca del Nord manté servei de tarda els dilluns i dimecres i horari de matí i migdia la resta de dies laborables.