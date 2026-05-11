FOTOS | El riu Ripoll es posa a punt durant les restriccions per la pesta porcina africana

Les obres de millora dels 8 kilòmetres del riu Ripoll en el seu pas per Sabadell ja mostren avenços significatius. Són fruit d’una inversió de prop de mig milió d’euros, conjunta entre l’Ajuntament de Sabadell (335.000 euros) i el Consell Comarcal (151.000 euros), que està previst que acabi a l’estiu. Per la part municipal, tanmateix, es preveu invertir fins a un milió d’euros per continuar millorant el riu. Les actuacions es duran a terme a prop de 70.000 metres quadrats de superfície. Per part de l'ens comarcal, el projecte que impulsa té incidència en des de Sant Llorenç Savall fins a Montcada.
El tram de l’inici del terme municipal de Sabadell, a Ribatallada, fins al molí d’en Mornau, és competència comarcal, que du a terme el projecte ‘El riu, teixint fils de vida’. En aquesta zona s’ha millorat i compactat el paviment i s’han instal·lat malles protectores i tanques de fusta en alguns talussos per evitar esllavissades.
Des del molí d’en Mornau fins al pont de Sol i Padrís es duen a terme les obres per part de l’Ajuntament. Es dona continuïtat a la millora del paviment, per refermar i reanivellar tot el recorregut i fer-lo així més segur i accessible, bàsicament per anar a peu, corrent, amb bicicleta, etc. També està previst instal·lar tanques de fusta o escales en trams especialment malmesos i, en la millora de talusos, es recuperen passos que fins ara estaven en mal estat i bloquejats.
En l’àmbit de la vegetació, es continua retirant canya americana, una espècie invasora que en les últimes dècades ha colonitzat la llera del riu. Paral·lelament, es preveu plantar uns 300 arbres i millorar la vegetació autòctona.
Paral·lelament es continua treballant a Barberà del Vallès, just al límit del terme municipal de Sabadell, amb la construcció d’un gual inundable per a creuar el riu. El projecte es desenvolupa en un tram on actualment el recorregut fluvial queda interromput, a l’alçada de la carretera B-140, obligant les persones usuàries del camí a creuar de manera insegura pel voral del pont. Quan el gual sigui transitable, es podrà caminar i anar en bicicleta de manera continuada, sense abandonar la llera del riu.
Restriccions vigents
Les obres es duen a terme mentre el riu i tot el rodal sabadellenc continua ‘tancat’ per les restriccions per la pesta porcina africana (PPA). Sabadell forma part del perímetre d’alt risc i hi està prohibit accedir a zones boscoses (Can Deu i la Salut), lleres de rius i rieres (tot el recorregut del riu Ripoll), prats, camps de conreu i parcs i camins fora del nucli urbà (el parc Agrari, per exemple). En canvi, no està prohibit anar als parcs urbans, com el de Catalunya, Can Gambús, Central del Vallès, etc.
A part de Sabadell, les mateixes restriccions s’apliquen a: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Molins de Rei, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Castellbisbal. De moment, no hi ha data de finalització de les restriccions, vigents des del 29 de novembre de 2025.