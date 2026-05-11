ARA A PORTADA

Sabadell

Macrooperatiu policial al Mercat de Costa i Deu: decomissen falsificacions valorades en 120.000 euros

La pressió contra el top manta s’intensifica després de les noves mesures de control impulsades per l’Ajuntament de Sabadell

  • Mercat de Costa i Déu -
Publicat el 11 de maig de 2026 a les 08:00
Actualitzat el 11 de maig de 2026 a les 09:14

El Mercat de Costa i Deu al barri de Gràcia ha estat escenari d’un ampli dispositiu conjunt de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la Policia Municipal centrat en la lluita contra les falsificacions, el contraban i diverses infraccions vinculades a estrangeria i propietat industrial. Aquest diumenge 10 de maig, els cossos de seguretat han desplegat una actuació de gran abast en un dels punts més sensibles pel que fa a la venda ambulant il·legal.

Segons ha pogut saber el Diari, l’operatiu ha tingut com a principal objectiu combatre l’activitat del top manta, una problemàtica que fa setmanes que es troba sota especial vigilància policial. Durant la intervenció, els agents han localitzat diversos punts de venda ambulant il·legal i han confiscat una gran quantitat de productes falsificats de marques conegudes. Entre el material decomissat hi havia sabatilles esportives, bosses, cinturons, carteres i altres complements. El valor estimat dels productes intervinguts supera els 120.000 euros, segons les primeres valoracions policials.

A més del decomís, els cossos de seguretat han identificat diverses persones i han aixecat actes per presumptes infraccions relacionades amb el contraban. Fonts coneixedores de l’operatiu expliquen que aquest tipus d’actuacions coordinades permeten desmantellar punts de venda recurrents i dificultar la distribució de falsificacions en espais amb gran afluència de públic. Aquest operatiu arriba en un moment en què el Mercat de Costa i Deu ja compta amb noves mesures de control. Fa aproximadament quatre setmanes, l’Ajuntament de Sabadell va posar en marxa un sistema de control d’accessos amb tanques perimetrals i personal de vigilància als punts d’entrada per evitar la instal·lació de manters i la venda il·legal.

 

Notícies recomenades