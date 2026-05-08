L'antic local del Bracafé ja té propietari: obre un nou negoci d'hostaleria amb botiga

L’antic local del Bracafé ja té nou propietari. El paisatge comercial del carrer de Sant Antoni es mou de nou: després del tancament de diversos negocis històrics –com ara el Bracafè, el Santiveri o K'prichos– l’espai dona ara pas a projectes que busquen mantenir el pols de la vida comercial de la zona. El Malapell, la botiga de queviures de proximitat que en tres anys s’ha guanyat un lloc destacat entre el comerç local, ha comprat l’antic local del Bracafé, i obre la porta a un projecte que unirà dos carrers –Sant Antoni i les Valls– i redefinirà l’espai actual per convertir-lo en un nou punt gastronòmic i de trobada.
"El Malapell creix a la ciutat", exposa Núria Castells, propietària del Malapell, que avança que el nou local es concep com “una botiga unificada amb proposta hostalera i un espai per a amics i clients”. A la planta baixa hi haurà una botiga de queviures de proximitat, que també incorporarà servei d’hostaleria nodrit dels mateixos productes. Al pis superior s’hi habilitarà un espai privat destinat als clients i amics del Malapell. Segons Castells, aquest segon nivell vol ser “un espai propi de gastronomia i enologia”, on es programaran tastos de vins, showcookings i activitats pensades per reforçar la comunitat creada al voltant de la botiga. “La idea és que la comunitat de clients i amics que hem fet al Malapell tinguin el seu espai al local”, remarca.
Tot i el nou projecte, el Malapell de la plaça del Gas es mantindrà en funcionament, el camp base des d'on es formarà el personal que s'encarregarà de l'altre local. Els terminis d’obertura del nou establiment són sine die, perquè el local es troba en ple procés de renovació per adaptar-se a la nova proposta. La intenció dels impulsors, però, és posar-ho en funcionament tan bon punt el local estigui enllestit.