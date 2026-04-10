K’prichos tanca després de més de 50 anys darrere del taulell

K’prichos ha conservat intacta la seva essència: un nom que es remunta als anys setanta —en castellà perquè va néixer encara en plena dictadura franquista— i una aposta per una moda fresca i juvenil. Una oferta que, en aquell moment, no existia al centre de Sabadell. Ara, després de més de mig segle d’història, la botiga abaixarà la persiana definitivament el 31 de juliol, per jubilació. La Montse Sabater i la Judit Mestres, cunyades i propietàries del negoci des de fa trenta anys, s’acomiaden de la ciutat amb agraïment: “Hem estat molt felices. Ens jubilem perquè ens toca, ara toca viure una altra etapa”, diu la Montse.
K’prichos no va néixer amb elles. La història arrenca el 1974, quan la Rosa Salvador, mare de la Montse Sabater, decideix obrir una botiga de roba juvenil en un Centre on aleshores no hi havia res semblant. “La meva mare sempre havia tingut aquesta vocació. Amb 18 anys ja havia muntat una merceria a una habitació de casa seva”, recorda la seva filla. El 1974 va tenir la idea d’obrir al Centre una botiga pensada per a noies joves. “Va ser un encert”, recorda Sabater. Als pocs mesos d’obrir, la Montse —que llavors tenia 14 anys— va deixar els estudis i es va posar darrere el taulell: “Em van dir: tu, cap a la botiga. I no pas com a filla de la mestressa: com a dependenta”. Anys després s’hi afegiria la Judit, que sent joveneta es va enamorar del germà de la Montse i també de la botiga. “Ens ho hem passat molt bé. La part més maca ha estat la gent que hem conegut”, afirma la Judit. “No tenim clientes, tenim amigues”, coincideixen.
Un concepte pioner crea tendència
La pandèmia va accelerar un canvi que ja s’intuïa. “Després de la Covid, la gent va descobrir la compra online. I aquests últims dos anys el petit comerç ha fet una davallada molt gran”, explica la Montse. A això s’hi sumen altres factors: la pressió fiscal, les quotes d’autònoms i sobretot, lloguers desorbitats. “A preus molt alts, només ho poden pagar les cadenes. Les botigues petites no hi tenim cabuda”, lamenta. També hi ha un altre element clau: la falta de relleu generacional.
Tot i aquesta realitat, les dues insisteixen que han gaudit de la seva feina. “La botiga no ens ha pesat mai. Hem treballat moltes hores, però no ha estat cap sacrifici. Ens ho hem passat bé”, expressa la Judit. El 31 de juliol faran l’última campanya d’estiu. Després, tancaran per vacances i ja no tornaran a obrir. “Tot té un principi i tot té un final”. Quan K'prichos tanqui, marxa un mos de memòria comercial de Sabadell. Un negoci que va néixer amb vocació de trencar motlles, que va vestir generacions i que ha mantingut viva la llum del comerç de proximitat durant més de cinc dècades.