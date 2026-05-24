Campoamor viu una Festa Major multitudinària amb una plaça Picasso plena d’activitat

Cap de setmana de Festa Major al barri de Campoamor. Una celebració on destaca la gran participació veïnal, la recuperació de tradicions i una programació que sap adaptar-se a les necessitats de tot el barri. La plaça Picasso s’ha convertit en l’epicentre de la celebració, reunint centenars de veïns i veïnes al llarg de les diferents activitats organitzades.
La valoració que en fa l’Associació de Veïns és molt positiva. "Ha anat molt bé, estem molt satisfets amb la resposta de la gent", assegura la seva secretària, Montse Munientes. La jornada de dissabte va arrencar amb una matinal familiar i amb el retorn dels gegants, capgrossos i tabalers al barri després de dècades, una de les novetats més destacades d’aquesta edició.
Tot i les grans dimensions de la plaça Picasso, la participació va ser notable des de primera hora. "És una plaça molt gran i omplir-la del tot és complicat, però hi va haver una molt bona afluència de famílies i criatures", destaca Munientes en referència a les activitats infantils del matí.
Un dels moments més significatius de la jornada va arribar al migdia amb l’acte reivindicatiu impulsat per l’entitat veïnal. "Feia molta calor i vam repartir 110 paraigües entre els assistents. Veure tota la plaça plena de paraigües oberts va ser una imatge molt impactant", explica. La iniciativa es va convertir en una de les estampes més recordades de la festa.
La tarda de dissabte va continuar amb el taller-espectacle Vivo Cantando, amenitzat per Ana Dramas, abans de donar pas a l’actuació musical de la nit. Segons Munientes, la resposta del públic va superar les expectatives."La plaça estava completament plena i la gent tenia moltes ganes de continuar gaudint de l’espectacle", assenyala. La secretària de l’associació atribueix aquest èxit a la qualitat de la proposta artística: "Era una actuació de gran nivell i això es va notar en la reacció del públic".
Aquest diumenge, la Festa Holi i la Festa de l’Escuma han tornat a congregar nombroses famílies. "L’ambient ha estat excel·lent i la participació ha tornat a ser molt alta", afirma Munientes, satisfeta amb el desenvolupament de les activitats.
La celebració encara no ha acabat. Aquesta tarda continuaran les exhibicions de sevillanes, la rumba i les activitats esportives, mentre que el punt final arribarà aquest vespre amb les Sentinelles d’Arkëmis, el correfoc i la tradicional fi de festa.
FOTOS DE DAVID CHAO: