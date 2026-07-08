Els Bombers esperen una jornada "especialment complicada" en l'incendi de Sentmenat

Els Bombers de la Generalitat no han pogut tancar el perímetre durant les tasques nocturnes i l'incendi de Sentmenat continua ben actiu, després d'una jornada de dimarts en què va cremar amb molta intensitat i amb "focus secundaris massius", segons ha detallat el cap de l'operatiu de Bombers, Eduard Martínez. "No descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i que puguin tenir intensitat, tenim zones inconnexes del perímetre que no hem pogut tancar, perquè és una zona amb molt pendent, molta vegetació i de molt difícil accés", ha afegit Martínez. Ara per ara, el foc ja ha cremat 200 hectàrees, la gran majoria de sol forestal i una petita part agrícola, i s'ha treballat aproximadament en un 80% del perímetre.
El cos ha destinat uns 70 recursos treballant, entre ells els hidroavions i helicòpters que s'han incorporat a la feina amb l'albada, amb uns 240 efectius. L'objectiu de la jornada és controlar qualsevol ignició fora de perímetre que pugui obrir tant el sector mig flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives: "Ja comencem a tenir fumaroles en aquest sector, i mirarem d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia". Martínez ha destacat que les condicions meteorològiques "no acompanyen en absolut", donat que es preveuen temperatures molt altes i una humitat molt baixa, amb vent de marinada, de component sud i sud-oest. Per tot plegat, auguren una jornada "especialment complicada".
El confinament es manté vigent, ara per ara, al nucli del Farell i a Sant Sebastià Montmajor, donat que es preveu que els focus secundaris puguin reprendre amb intensitat en el flanc dret i que puguin impactar, si agafen prou intensitat, en aquestes zones poblades. La zona té una única via d'accés, la que fan servir els serveis d'emergències, un fet pel qual també s'ha insistit en la necessitat de deixar la carretera neta per al pas dels camions. En aquest sentit, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, ha destacat que la gent és "molt responsable" i està seguint les indicacions d'emergències en tot moment.