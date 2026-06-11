Dubtes i certeses sobre la proposta de la variant presentada a Sentmenat

La variant de Sentmenat ha arribat a una pantalla fins ara inexplorada: "Hem aprovat tècnicament l'estudi informatiu i l'estudi d'impacte ambiental", va dir dimarts Emili Mató, director de Serveis Territorials de Territori a Barcelona. Juntament amb Mario Jimeno, tècnic de la Direcció General, i Maria Calix, subdirectora d'Obres i projectes, van participar en una exposició pública al Coro, que va reunir desenes de veïns pendents de la infraestructura, pensada per desviar trànsit de vehicles pesants del centre del nucli urbà. "Mai havíem tingut aquest estudi. És la llavor del projecte executiu per desenvolupar la variant", va reivindicar l'alcaldessa, Montserrat Rueda, després de mesos de treball als despatxos.
Quin és el projecte guanyador? L'equip de treball va presentar quatre alternatives de traçat analitzades. Totes discorrien a més o menys distància de la zona residencial i el polígon de Can Clapers. La primera, la més pròxima; la quarta, la més allunyada. Finalment, s'ha optat per la tercera alternativa.
Com es desenvoluparà? L’alternativa 3 s’inicia al PK 7+850 de la B-142, on es planteja una nova rotonda. Aquesta passaria pel sud de Can Bigues i es dirigiria cap al nord-est, creuant la riera de Sentmenat mitjançant un viaducte de 75 metres i el Camí de Serra Barona mitjançant un fals túnel de 99 metres. Posteriorment, el traçat discorreria sentit nord, creuant el Torrent de Can Peric i el Torrent d’en Baell mitjançant dos viaductes de 45 metres cadascun. A continuació, la traça ressegueix el traçat de la segona possibilitat analitzada, connectant amb el polígon de Can Clapers pel seu costat est i fins a connectar a la carretera C-1413a. En total, una mica més de 3 quilòmetres.
Per què la tercera opció i quant costarà? Els experts assenyalen criteris tècnics en la valoració final per fer la tria. L'alternativa presentada com la més satisfactòria contempla un pressupost lleugerament per sobre dels 20 milions d'euros. Entre els aspectes que la converteixen en la més ben puntuada, hi ha variables com el VAN (Valor Anual Net) de 86 milions d'euros; la Taxa Interna de Retorn (TIR) al voltant del 42%; i, a 30 anys, suposa un estalvi de 67 milions d'euros. Factors que justifiquen la tria per al projecte constructiu.
Per a què servirà? Més enllà de l'apartat econòmic, l'estudi informatiu determina que la variant tindria impacte en la seguretat de la xarxa viària. Ha de treure més de 6.000 vehicles de la travessera urbana. De fet, la futura carretera, que enllaçarà la carretera de Polinyà (B-142) amb la de Caldes (C-1413) –on connectaria amb la nova rotonda–, captarà entre 10.500 i 11.350 vehicles. Tot plegat, a més, té repercusió en una disminució de 4 minuts en el recorregut dels turismes. La velocitat permesa seria de 70 km/h.
Quin és el calendari? Amb l'exposició pública de l'estudi i la publicació al DOGC dimecres, s'obre un període d'un mes –30 dies hàbils– per presentar al·legacions. El tercer trimestre del 2026 hauria de formalitzar-se la sol·licitud de la DIA (Declaració d'Impacte Ambiental). L'aprovació definitiva de l'estudi informatiu (EI) i l'estudi d'impacte ambiental (EIA), a finals del 2026 o principis del 2027. Aquí començaria la licitació. Des del Departament no precisen terminis d'execució dels treballs. Tampoc van detallar si es faran per fases.
Quins dubtes planteja la ciutadania? Molts veïns expressen el seu neguit per una infraestructura que s'ha de construir en un terreny majoritàriament verge. L'actuació preveu un fals túnel i altres elements com viaductes que permetin la continuïtat de la carretera, alterant completament la zona. "S'ha treballat amb el màxim rigor. I es vol continuar fins a tenir el projecte i donar-li forma", va dir l'alcaldessa. "Sabem que tindrà impacte ambiental i també emocional. Però és una infraestructura clau", afegia.
Un altre aspecte que genera controvèrsia és la variant sud a Caldes –les obres ja estan en marxa–. Com casaran una via amb l'altra? Alhora, algunes veus també posen en la balança un hipotètic allargament del Quart Cinturó, que afegiria una carretera de més carrils a pocs metres d'una variant amb dos carrils.
També s'ha qüestionat que l'alternativa 3 preveu la connexió al lateral de l'avinguda i no al final. Una planificació que canvia la manera d'accedir al polígon. Els càrrecs públics presents al Coro defensen que el planejament urbanístic municipal contempla l'ampliació del polígon en aquest entorn i situar-hi la connexió amb la variant podria limitar el seu creixement, així com el de la part residencial.
Membres de l'ADENC, presents en el debat, ja han advertit que presentaran al·legacions. A més, demanen ampliar el termini d’informació pública. La comissió de seguiment de la variant, presidida pel grup municipal d'ERC, també va lamentar que ha estat al marge del procés, segons va dir la seva portaveu Carme Torrents. Amb tot, el missatge de Rueda va ser clar: "Ho tirarem endavant, malgrat que hi hagi a qui no li agradi". El projecte vol ara agafar velocitat.