La Roureda es prepara per sumar 30 pisos protegits i un nou supermercat

El barri de la Roureda continua guanyant pes en els plans de desenvolupament urbanístic de la ciutat; forma part d’un projecte que combina activitat comercial, habitatge protegit i millores de caràcter urbanístic. El pròxim dilluns està previst que el Ple de l'Ajuntament aprovi la cessió del solar que es troba entre els carrers d'Àger i Costabona, on es construiran un supermercat i 30 habitatges de lloguer protegit.
Aquesta promoció forma part del model de col·laboració publicoprivada que impulsa l'Ajuntament amb l'objectiu "d'incrementar el parc d'habitatge assequible a la ciutat". L'empresa adjudicatària serà escollida mitjançant concurs públic i assumirà la construcció tant dels pisos com del futur establiment comercial. Tot i això, el consistori mantindrà la propietat del terreny durant tota la concessió i, transcorreguts setanta-cinc anys, recuperarà l'edifici amb totes les millores incorporades.
Un cop finalitzada la promoció, els habitatges s'adjudicaran a través del Registre de Sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Catalunya, gestionat a Sabadell per Vimusa. El solar, a més, forma part dels terrenys inscrits per l'Ajuntament al Pla 50.000 Habitatges de la Generalitat, una iniciativa que preveu impulsar la construcció de nous pisos de lloguer social arreu de Catalunya i que permetrà optar als ajuts previstos dins aquest programa.
La parcel·la disposa de 6.638 metres quadrats de sostre edificable destinats a habitatge i 2.554 metres quadrats per a ús comercial. El valor estimat de la licitació és de 4,5 milions d'euros.
Però el futur edifici no és l'única novetat al barri. Coincidint amb l'inici dels tràmits per impulsar la promoció, aquest dijous s'ha obert al públic la nova zona de jocs infantils i d'estada, fruit de la primera fase d'urbanització de l'espai. L'àrea incorpora un tobogan, una zona de sorra, un joc giratori, bancs, aparcaments per a bicicletes i la plantació d'alzines, roures i diverses espècies arbustives.
L'actuació, que ha comportat una inversió de prop de 975.000 euros, també manté l'aparcament provisional habilitat durant les obres. D'aquesta manera, el barri conservarà prop d'un centenar de places d'estacionament amb accés des del carrer d'Àger.
Segons destaca l'Ajuntament, la incorporació de nous solars al Pla 50.000 permetrà "avançar en la construcció de nous pisos a preu assequible" i facilitar que "l'accés a un habitatge digne deixi de ser motiu de desigualtat entre la ciutadania". En conjunt, els dotze terrenys inscrits faran possible la construcció de 460 habitatges, als quals s'afegeix la rehabilitació de 20 pisos ja existents.