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El Govern de Sabadell vol renovar la concessió a Smatsa tres anys més mentre prepara el futur contracte

Sabadell

El Ple debatrà la mesura per a allargar la relació amb l'empresa concessionària

  • Maquinària de Smatsa -
Publicat el 24 de juliol de 2026 a les 14:32
Actualitzat el 24 de juliol de 2026 a les 14:37

El Ple portarà a debat en la sessió de dilluns una pròrroga de tres anys en la relació contractual actual de l'empresa Smatsa, encarregada de la neteja viària i la recollida de residus. El contracte vigent finalitza el 2027 i, aquesta mesura, permet mantenir la continuïtat del servei mentre es realitzen els nous plecs contractuals, segons informen des del consistori. La durada de la pròrroga s'ajusta al calendari de treball previst per la consultora especialitzada contractada per a aquest procés.

D'altra banda, l'Ajuntament ha completat la renovació integral de la maquinària per a les feines de neteja de la via pública i la recollida de residus amb set nous vehicles. L'actuació suposa una inversió superior als 1,8 milions d'euros i serveix com a culminació del procés de modernització de la flota que es va iniciar amb una inversió aproximada de 14 milions d'euros i 123 noves màquines.

Aquesta nova actuació aportarà quatre recol·lectors de residus, dos rentacontenidors i un camió elèctric auxiliar. Tot plegat amb l'objectiu, segons el consistori, de "guanyar eficiència, sostenibilitat i adaptar la maquinària a les necessitats actuals de la ciutat". La renovació, iniciada a finals del 2025, completa la transformació dels equips que treballen diàriament als carrers de la ciutat.

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