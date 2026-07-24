L'hostaleria de Sabadell rebutja el veto del tabac a les terrasses: "Ens afectarà econòmicament"

La futura prohibició de fumar a les terrasses de bars i restaurants ha generat un rebuig pràcticament unànime pel sector hostaler. El projecte de reforma de la llei antitabac, aprovat inicialment pel Consell de Ministres, encara ha de superar un llarg recorregut parlamentari: debat al Congrés, esmenes, comissions, votació al ple, tramitació al Senat i aprovació definitiva. Però el sector de l’hostaleria es porta les mans al cap i preveu que, tard o d'hora, la prohibició arribarà als seus negocis. El president del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell, Jordi Roca, considera que la reforma “va per llarg”, però té clar que arribarà. Des del sector rebutgen la prohibició “de ple” i lamenten que no se’ls hagi tingut en compte en l’elaboració de la norma. “No ens han preguntat ni ens han tingut en compte. Sabem que no ens faran gaire cas, però creiem que hi havia marge per parlar-ne”, afirma.
La mesura afectarà pràcticament mig miler de negocis de Sabadell: a la ciutat hi ha ara 410 terrasses de bars i restaurants, el 45% dels locals d’hostaleria. Fumadors o no, els professionals del sector tenen clar que la mesura tindrà un impacte econòmic als seus negocis.
Roca insisteix que el gremi comparteix l’objectiu de protegir la salut pública, però qüestiona la fórmula escollida. “Tots estem d’acord que la salut és el primer, però si una persona vol fumar no se li pot prohibir d’aquesta manera si no està fent mal als altres”, sosté. Segons ell, a l’exterior hauria d’existir més llibertat i es podrien explorar alternatives, com ara habilitar zones diferenciades per a fumadors i no fumadors o identificar quines terrasses permeten fumar i quines no.
El president del Gremi també alerta de l’impacte econòmic que la mesura podria tenir sobre els establiments. Considera que una part dels clients podria deixar de freqüentar les terrasses si no hi poden fumar, fet que repercutiria directament en la facturació. A més, posa en dubte l’efectivitat real de la prohibició. El Gremi creu que la mesura "desplaçarà" les trobades amb fumadors a espais tancats com ara domicilis, de manera que s'augmentarà l'exposició al fum i es "fomentarà el consum desordenat" als voltants de les terrasses. “La gent s’aixecarà i, a dos metres, fumarà i tornarà a seure. Tindrà una eficàcia molt limitada”, argumenta Roca.
Una altra de les preocupacions del sector és qui haurà de vetllar pel compliment de la norma. Roca es pregunta si els cambrers acabaran assumint tasques de control que, al seu entendre, no els corresponen. “Haurem de fer de policies i controlar nosaltres els clients?”, diu. Tot i que assumeix que probablement la mesura acabarà tirant endavant, defensa que el sector continuarà intentant fer sentir la seva veu durant la tramitació parlamentària.
Una opinió dividida
La proposta també divideix els clients de les terrasses. Entre els no fumadors hi ha qui celebra la iniciativa. “Quan estàs sopant i et ve tot el fum a la cara és molt desagradable”, comenta la Mariann, asseguda en una terrassa del Centre. Un altre veí, en Joan, considera que “si el tabac està tan regulat a l’interior, té sentit protegir també els espais exteriors on la gent menja”. Els fumadors, en canvi, veuen la reforma com una nova restricció. “Cada vegada ens van arraconant més, estem a l’aire lliure, al carrer”, opina la Liliana, que es defineix com a fumadora social. Altres, però, adopten una posició més matisada. “Soc fumador, però sempre intento apartar-me si hi ha nens o persones menjant. La convivència és possible si hi ha respecte”, assegura en David. També hi ha qui defensa una solució intermèdia. “No cal prohibir-ho tot. Potser es podrien reservar algunes taules per a fumadors i d’altres per a no fumadors, com es feia abans en altres àmbits”, apunta la Carme, clienta habitual d’un bar de la Creu Alta i no fumadora.
De moment, la llei encara no és una realitat. Però el debat sobre fins on ha d’arribar la regulació del tabac ja s’ha instal·lat a les terrasses de Sabadell.