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Polèmica per un tall de carrer a Gràcia organitzat pel Casal Can Capablanca

Sabadell

La disputa és per la celebració d’activitats musicals i culturals al carrer els dimecres

  • Presentació del llibre ‘Amb dos fogons’ de Clara Simó -
Publicat el 22 de juliol de 2026 a les 21:07

El Casal Can Capablanca ha iniciat aquest mes de juliol el cicle Para-sols, de música i cultura. Es duu a terme al carrer del Comte Jofre –davant del casal– els dimecres a partir de les 19 h. El desenvolupament de l’activitat, però, ha topat amb les queixes de diversos veïns d’aquesta zona del barri de Gràcia, que s’han organitzat per denunciar que aquest cicle els provoca diverses molèsties per soroll i incivisme. “N’estem farts”, expressa una veïna, Maria. Para-sols està previst per tots els dimecres de juliol i el 2 de setembre, però l’Ajuntament no ha autoritzat la celebració dels actes tots els dies previstos i fonts municipals expliquen que proposaven que el cicle es fes “en setmanes alternes i inclús buscar un altre espai per aquells dies que quedaven denegats”.

Proposen fer-ho així per equilibrar les activitats que es puguin fer amb el descans veïnal. “Hem d’evitar que aquest tipus de molèsties o afectacions es concentrin de manera continuada en un mateix lloc”, remarca el portaveu del Govern, Eloi Cortés. Les mateixes fonts apunten que dimecres passat, dia 15, “es va fer una activitat que no tenia autorització”, la Policia Municipal va aixecar acta de la situació “i l’Ajuntament seguirà el procediment previst en aquests casos per realitzar activitats a la via pública sense autorització”.

Des de Can Capablanca reiteren que la seva intenció és seguir amb el calendari previst setmanalment perquè asseguren que “el carrer és de totes, l’hem de poder utilitzar i el que fa l’Ajuntament és intentar crear una ciutat on no passi res”. També afirmen que “l’Ajuntament està agafant una dinàmica absolutament prohibitiva amb moltes entitats”.

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