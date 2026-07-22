"Els medicaments no es queden a casa: se'n van de vacances amb tu"

Sí, viatjar implica desconnectar vagis on vagis, deixar enrere les preocupacions del dia a dia. Però tampoc es pot ser inconscient: una bona previsió et pot salvar d’alguna dificultat mèdica. Preparar una farmaciola funcional i adaptada a la zona que visites és necessari i altament recomanat per experts com la farmacèutica Núria Ros, de la Farmàcia Garriga, ubicada al passeig de la Plaça Major de Sabadell.
"Els medicaments no es queden de vacances a casa: se'n van amb tu", fa broma la professional per deixar clara la importància de tenir en compte aquesta planificació. "El millor que pot passar és que no hagis de fer servir res de la farmaciola i que el que compris et pugui servir per a la resta de l’any, per tant, és bon moment per fer aquest repàs”, reitera. A la seva farmàcia, de fet, fa temps que tenen una ‘xuleta’ amb la llista dels imprescindibles per gaudir de l’estiu i tenir en compte qualsevol escenari imprevist. “Nosaltres facilitem una llista perquè cada persona pugui revisar què és el que ja té a casa i què necessita comprar”.
Adaptar la farmaciola al tipus de viatge
No totes les vacances requereixen la mateixa preparació. Si viatges amb infants, caldrà incloure els medicaments i productes específics per a la seva edat. Si practiques activitats esportives o de muntanya, pot ser útil afegir material per tractar petites lesions musculars o articulars. "No necessita el mateix una persona que fa un trekking que una altra que passa uns dies en una ciutat”.
En el cas dels viatges a països tropicals o destinacions amb riscos sanitaris específics, la farmacèutica explica que les consultes sobre vacunes no són gaire habituals a la farmàcia. El motiu és que els viatgers són derivats directament als centres de vacunació internacional, on professionals especialitzats valoren cada cas de manera individual.
En aquests centres s'analitzen aspectes com el país de destinació, la durada del viatge, les activitats previstes i l'estat de salut de la persona. A partir d'aquesta informació s'indica quines vacunes són obligatòries o recomanades i, si cal, s'administren abans del desplaçament. Si parlem del Vallès Occidental, qui ho necessiti pot adreçar-se a la Unitat de Salut Internacional i Consell al Viatger de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell o a la Unitat de Salut Internacional de l'Hospital de Terrassa.
Per posar algun exemple en concret, alguns països de l’Àfrica i d'Amèrica del Sud exigeixen el certificat de vacunació contra la febre groga per poder-hi entrar. En altres destinacions d'Àsia, Àfrica o Amèrica Llatina es poden recomanar vacunes contra l'hepatitis A, la febre tifoide o, en funció de les circumstàncies, l'hepatitis B, la ràbia o l'encefalitis japonesa, entre altres.
El que també es fa especialment notori als viatges internacionals, són els problemes digestius. "Quan viatgem canviem els hàbits alimentaris i això pot afectar el sistema digestiu. Si el destí és un país tropical, el risc de patir diarrees és més elevat i per prevenir-ho, recomanem un probiòtic específic. Per tant, és important portar medicació tant per a la diarrea com per al restrenyiment”.
Medicació habitual i per a les cures
Sembla evident, però el que tampoc pot faltar durant qualsevol viatge és la medicació habitual que els viatgers ja prenen durant l’any. "És precisament quan ens n'anem de vacances que els tractaments habituals no s'han d'oblidar”, emfatitza la Núria. “Si segueixes algun tractament mèdic, assegura't de portar prou medicació per a cada dia i alguns dies addicionals per si hi ha retards o canvis de plans”.
També cal pensar que a les farmacioles no haurien de faltar elements per a les petites cures. "Venes, gases, esparadrap, pinces, tisores, guants, sèrum fisiològic i un antisèptic", enumera Ros. "I portar un analgèsic, un antitèrmic, un termòmetre i un col·liri, perquè els ulls s'irriten molt amb el sol i el clor de les piscines". La crema solar és un altre dels imprescindibles.
Uns altres grans protagonistes amb l’arribada de la calor són els insectes, com bé poden ser els mosquits, però les seves picades es poden combatre i fins i tot prevenir. "Podem portar un repel·lent d'insectes, un calmant per a les picades i un antihistamínic". Tot plegat sense oblidar una companya de viatge, especialment a la platja, però necessària a tot arreu: la crema solar.
Altres consells abans de viatjar
Vacunes a banda, abans de marxar de viatge, avança molta feina revisar la data de caducitat dels medicaments, comprovar que els envasos estiguin en bon estat i guardar la farmaciola en un lloc sec, protegit de la calor i fàcilment accessible. També és útil conèixer el telèfon d'emergències i la ubicació dels centres sanitaris de la destinació.