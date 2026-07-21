Per què s'ha tancat una part del llac del parc Catalunya?

Amb les altes temperatures d'aquest estiu, qualsevol racó amb ombra i aigua es converteix en un refugi. També per als gossos. Per això, el tancament d'un tram de la zona superior del llac del parc de Catalunya ha despertat les queixes de diversos propietaris de mascotes, que reclamen que es torni a permetre l'accés a un espai que, asseguren, "sempre s'ha utilitzat" perquè els animals s'hi puguin refrescar. Els afectats expliquen que fa uns dies es van trobar l'accés barrat amb tanques metàl·liques. Tot i que en algun moment algú les va apartar per poder entrar-hi, posteriorment l'espai va tornar a quedar completament tancat. "És un dels pocs llocs que tenim per refrescar els gossos quan fa tanta calor", expliquen diferents propietaris de gossos que passegen habitualment els seus animals pel parc. Asseguren que la zona fa anys que s'utilitza amb aquesta finalitat i remarquen que no es tracta d'un espai de bany per a persones. "Aquí la gent no es banya. Els propietaris sabem perfectament quin és el límit del nostre gos", exposa la Paula, una de les propietàries.
Els veïns també defensen que aquest punt no genera conflictes amb altres usos del parc. "En aquesta zona no hi ha ànecs i els gossos no els molesten. Tampoc hi ha nens com passa en altres fonts de la ciutat", argumenten. Per això consideren que, si cal, es podria mantenir la prohibició del bany per a persones, però permetre que els animals hi continuïn accedint per combatre la calor. "Fa anys que venim aquí amb la gossa. És un dels pocs espais on es pot refrescar una mica sense molestar ningú. Quan vam veure les tanques ens va sorprendre molt, perquè sempre s'havia utilitzat", destaca la Júlia.
Segons assenyalen els diferents usuaris, el parc de Catalunya disposa d'espais d'ombra, però no de gaires punts on els gossos puguin entrar en contacte amb l'aigua. "Ens va saber molt greu veure-ho tancat perquè era un lloc molt utilitzat i molt necessari aquests dies", afegeixen. "Entenc que es vulgui evitar que la gent es banyi, però aquí pràcticament ningú no ho fa. Només es remullen els gossos", defensa l'Enric, veí de Sabadell i propietari d'un gos.
Per què s'ha tancat?
Fonts municipals expliquen al Diari que el tancament no respon a una decisió permanent. Segons detallen, les tanques es van instal·lar la setmana passada coincidint amb la instal·lació de la pantalla gegant al parc per seguir la semifinal de la selecció espanyola i, davant la possibilitat que l'equip disputés la final, es van mantenir durant uns dies més.
L'objectiu, segons l'Ajuntament, era evitar el bany en aquesta zona mentre s'hi desenvolupaven les activitats vinculades al seguiment del campionat. El consistori assegura que la previsió és retirar les tanques "en els pròxims dies", de manera que l'espai tornarà a quedar obert un cop finalitzades aquestes circumstàncies excepcionals.