"No tenim cap caixer automàtic al barri": Sabadell perd un 23% de sucursals bancàries en cinc anys

Arriba l'estiu i torna un vell problema que s'arrossega des de fa anys: la inexistència de caixers automàtics en diversos barris de Sabadell. Per a molts veïns, especialment la gent gran, retirar diners en efectiu és una gestió que els obliga a sortir del barri i caminar prop de vint minuts o més. Les entitats financeres, però, defensen que el tancament progressiu de sucursals respon a un canvi de model: l'augment de l'ús de la banca digital, la disminució de les gestions presencials i la necessitat d'optimitzar costos. Una realitat que cada vegada genera més debat per l'escletxa digital i la pèrdua de serveis de proximitat.
Segons les darreres dades del Banc d'Espanya del 2026, Sabadell disposa actualment de 45 sucursals bancàries, l'equivalent a una oficina per cada 4.889 habitants. Tot i que la xifra representa una lleugera recuperació respecte a les 43 oficines registrades el 2024, el balanç dels últims anys continua sent clarament descendent: fa cinc anys la ciutat en tenia 59, fet que suposa una reducció del 23,7%. Si es mira amb perspectiva, la transformació és encara més profunda. El 2008, abans de la crisi financera, Sabadell comptava amb 221 oficines operatives, gairebé cinc vegades més que en l'actualitat. Les dades evidencien una tendència sostinguda. El 2016 hi havia 119 sucursals, el 2018, 91 i el 2020, 76. A partir de la pandèmia, la caiguda va ser molt més pronunciada.
Totes les entitats han reduït el seu desplegament físic durant l'última dècada i, en molts casos, han retallat entre un 40% i un 50% de la seva xarxa d'oficines. La reducció també s'ha traslladat als caixers automàtics. Segons dades municipals, el 2025 hi havia 56 caixers exteriors distribuïts en 36 punts de la ciutat. Tot i això, barris com Can Deu, Poblenou i Can Puiggener fa anys que reclamen recuperar aquest servei. Campoamor també n'ha reivindicat un, si bé està previst que el futur mercat municipal incorpori un caixer. Fonts municipals, però, assenyalen que l'Ajuntament ha mantingut reunions amb diverses entitats bancàries per intentar evitar la desaparició de caixers automàtics i millorar l'accés a aquest servei. "S'ha aconseguit la instal·lació d'un nou caixer al Mercat de la Creu Alta i es continua treballant per fer possible la incorporació de nous caixers", defensen.
La situació no és exclusiva de Sabadell. Segons les dades del Banc d'Espanya, Catalunya ha perdut prop del 70% de les oficines bancàries en els últims 25 anys. Des del 2008 els tancaments han estat constants, especialment durant els anys posteriors a la crisi econòmica i el procés de concentració bancària.
Desplaçaments per retirar efectiu
En alguns barris, la desaparició dels caixers obliga els veïns a desplaçar-se a altres zones de la ciutat. Al Poblenou, el primer caixer es troba a Torre-romeu, a uns 24 minuts caminant. A Can Puiggener, el més proper és a la Creu Alta, a uns 18 minuts a peu, mentre que la sucursal bancària més propera es troba a la Concòrdia. Les entitats financeres sostenen que aquesta transformació respon als nous hàbits dels clients. Argumenten que l'increment de l'ús dels canals digitals i la reducció de les gestions presencials fan necessari un model "més eficient i especialitzat", en què les oficines que es mantenen concentren operacions de més valor afegit. També defensen que la digitalització permet millorar el servei i reduir costos.
Tanmateix, aquesta justificació no convenç molts veïns. Tamara, resident al Poblenou, recorda que quan va tancar l'oficina al barri es va assegurar que el caixer es mantindria, però finalment també va desaparèixer i alerta que la realitat és "difícil" per a bona part del barri. "Hi ha molta gent gran que viu sola i els hi és complicat anar fins a Torre-romeu i, a més, és un risc perquè acaben traient més diners dels que necessiten per no haver de repetir el desplaçament", assenyala. En la mateixa línia s'expressa Xavi Martínez, que considera que la situació afecta especialment les persones grans i defensa que, si més no, el barri hauria de disposar d'un caixer automàtic.
A Can Puiggener, Diego Rodríguez explica que sempre que necessita fer qualsevol gestió bancària o treure diners s'ha de desplaçar fora del barri. "Ara per ara no és cap problema per a mi, però per a la gent gran és una situació complicada", afirma. "No cal una gran oficina; amb un petit caixer automàtic ja solucionaríem bona part del problema", reivindica Antonio Vega, des de Can Puiggener, que creu que els actes vandàlics que havia patit l'anterior caixer "van acabar precipitant-ne el tancament".
El Síndic reclama alternatives
La preocupació també ha arribat a la Sindicatura Municipal de Greuges: el síndic Josep Escartín ha obert una actuació d'ofici per analitzar aquesta problemàtica. Considera que la reducció d'oficines i caixers "és una vergonya sense precedents" i alerta que no es pot ignorar la bretxa digital que pateix una part de la població. Escartín recorda que l'Ajuntament no té competències per obligar els bancs a instal·lar caixers, però creu que l'administració ha de buscar solucions. Planteja habilitar punts municipals de pagament, per exemple en centres cívics, perquè la ciutadania pugui pagar impostos sense haver de desplaçar-se ni veure's obligada a domiciliar-los. També defensa que, davant la reducció de sucursals i caixers, les entitats haurien d'eliminar les comissions quan els clients retiren diners en caixers d'altres bancs.