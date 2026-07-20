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Covadonga celebra la Festa Major amb més d'una vintena d'activitats

Sabadell

El secretari de l'Associació de Veïns de Covadonga, Toni Llorca, celebra que la festa "ha anat força bé"

  • Concert de festa major, diumenge al migdia -
Publicat el 20 de juliol de 2026 a les 14:21
Actualitzat el 20 de juliol de 2026 a les 14:25

El barri de Covadonga va celebrar la seva Festa Major aquest cap de setmana passat, de divendres 17 a diumenge 19 de juliol, amb més d'una vintena d'activitats.

La cursa atlètica de la milla, amb més de 100 assistents a la categoria sènior, a part de nens en la seva franja; la trobada de puntaires, el sopar popular amb més d'una seixantena d'assistents i la bicicletada van ser algunes de les propostes destacades.

Durant la cercavila de gegants es va presentar la nova figura del barri, el Carnicer, en record de l'escorxador que hi havia hagut a la zona. És la parella de la Tereseta, la geganta que homenatja el carrer de Santa Teresa. La festa major també ha comptat amb ball i música, com el concert d'havaneres i el del grup eFeMe.

El secretari de l'Associació de Veïns de Covadonga, Toni Llorca Roca, celebra que la festa "ha anat força bé" i apunta que només han tingut la limitació de no poder fer activitats de foc per les limitacions per la calor extrema d'aquestes setmanes.

  • Concert de festa major, diumenge al migdia
  • Toni Llorca Roca, secretari de l`A. VV. de Covadonga
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