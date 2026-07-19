FOTOS | Sant Julià es posa el pitet per gaudir de la paella de la seva Festa Major

La plaça de Sant Julià ha acollit aquest diumenge el tradicional dinar de la seva Festa Major. Una paella d'arròs gegant –diuen, la més gran de Sabadell– que ha permès celebrar un àpat multitudinari amb unes 450 persones en la recta final de la festa major d'aquest barri del nord de la ciutat. La recepta es diu ràpid: 45 kg d'arròs, 136 litres d'aigua mineral (17 garrafes de 8 litres), varietat de verdures, carn, peix i marisc i 1,5 kg de sal; però el sabor i el resultat són el fruit de 38 anys fent aquesta paella.
Veïnes com Ana Pérez i Rafi Torres són les que dediquen les hores que faci falta perquè el barri gaudeixi d'aquest arròs, juntament, destaquen, amb la feina coral de molts més homes i dones del barri i l'associació de veïns. "Dona molta feina, però és un hobby que tenim", expliquen. El dia de la paella comença amb una xocolatada a les 10 h i després ja comencen a treballar, bàsicament, per preparar-ho tot i que, un cop estigui en foc encès i l'oli calent, una hora i mitja en què "no es pot parar".
Oli, carn, verdures, tomàquet, arròs, aigua, gambes, musclos, safrà i llorer. Cada cosa al seu temps i una darrere l'altra, això sí, sense parar de remenar gairebé en cap moment mentre el foc no s'atura, que aquí no es regula com a casa. Tot i els 35 ºC de temperatura exterior, res frena una jornada que sota l'ombra dels arbres de la plaça i amb aigua o un refresc es poden suportar.
"Ens agrada l'ambient. Durant la Festa Major, tothom pensa en l'arròs perquè surt molt bo, el fem com a casa, però per molta gent", expliquen Pérez i Torres, que tenen la mà trencada per fer aquest arròs: "li hem trobat el punt". Acabat el plat principal, el dinar es conclou amb una mica de sangria i la festa de l'escuma a la tarda.