“Molesten, però si són per millorar la ciutat, endavant”

L’estiu és tradicionalment una època d’actuacions a la via pública. Amb menys trànsit i una activitat més reduïda, l’Ajuntament aprofita aquests mesos per executar diverses obres de millora a diferents punts de la ciutat. Enguany, hi ha 12 punts d’actuacions diferents repartits per Sabadell i el barri que més actuacions concentra és el de la Creu Alta, amb un total de tres: l’aparcament de sorra de l’Eix Macià, la plaça de la Creu Alta i l’equipament esportiu de Cal Balsach. Alguns veïns asseguren que “ho notem, en diversos sentits”, mentre que n’hi ha d’altres que confessen que no els afecta “de cap manera”. “Les obres sempre molesten, tant a casa com al carrer, però si són per millorar, benvingudes siguin”, apunta Mari Comino, veïna de la Creu Alta. En el seu cas, però, com el de la Dolores Ortega, una altra veïna de la zona, expliquen que no els afecta al seu dia a dia. “Em consta que és més difícil aparcar per la zona del camp de futbol –la Nova Creu Alta–, però com que vaig a peu a tot arreu no ho he notat”, diu Ortega.
Una opinió similar expressa el Jaume, resident a la zona del Parc Taulí. Tot i que admet que la ciutat necessita moltes actuacions perquè “està força deteriorada”, defensa que cal saber distingir quines són realment prioritàries. En el cas d’algunes obres, com la remodelació de la zona de jocs de la plaça de la Creu Alta, reconeix que no n’acaba d’entendre la necessitat, encara que també admet que desconeix els criteris que les justifiquen. Tot i això, veu amb bons ulls que una part important de les obres es concentri durant els mesos d’estiu: “Soc conscient que és una visió egoista perquè com a veïns ens afecta menys, però també hi ha gent treballant al sol durant hores”. “És una qüestió d’equilibris”, afegeix.
Tot i que les obres no els suposen un gran destorb, coincideixen que preferirien invertir els diners en altres aspectes que els sembla més rellevants. La Mari assegura que el taló d’Aquil·les dels carrers de la ciutat és la neteja. “Si hagués de recollir signatures perquè s’invertís més en neteja, ho faria”, afirma, convençuda que és un dels principals problemes. “Porto sempre una mascareta a la butxaca per si passo per algun tram que no m’agrada l’olor que fa”, diu. El Jaume, d’altra banda, exposa que les intervencions siguin més completes i no es limitin a actuacions parcials perquè té la sensació que “sovint es fan pedaços més que no pas reparacions de fons”. “Tots ho volem tot i que els impostos no ens apugin”, conclou.