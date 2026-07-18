Les obres que no descansen durant l’agost a Sabadell: quines continuaran en marxa?

L’arribada de l’estiu comporta, com cada any, una davallada de l’activitat a les ciutats a causa de les vacances. Amb menys afluència de persones als carrers i als equipaments públics, aquest període s’acostuma a aprofitar per executar obres de manteniment, rehabilitació i millora que durant la resta de l’any podrien generar més afectacions. Per aquest motiu, els mesos d’estiu concentren bona part de les actuacions destinades a renovar espais públics i equipaments, amb l’objectiu que estiguin a punt abans de l’inici del nou curs. Actualment, a Sabadell hi ha una vintena de punts en els quals s’està treballant, entre intervencions d’urbanisme i d’espai públic. T’expliquem tot el que has de saber sobre les obres que hi ha en marxa a Sabadell aquest estiu.
Aparcament de sorra de l’Eix Macià
Les intervencions de remodelació van començar a inicis del març passat amb una inversió de gairebé 1,7 milions d’euros. L’aparcament, que estarà en obres durant l’estiu, disposarà de 240 places d’estacionament totalment gratuït i, com a novetat, l’espai comptarà amb una zona d’arbrat i noves càmeres de videovigilància. Es pavimentarà tota la superfície i inclourà espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda i vuit punts de càrrega per a vehicles elèctrics. Segons la previsió municipal, s’espera que l’espai es pugui inaugurar durant el primer trimestre del 2027.
Jardins del Sud
Les obres es troben en el seu tram final. Gairebé un any i mig després de l’inici de la intervenció –el febrer del 2025–tan sols queda polir els darrers detalls de jardineria i mobiliari. El projecte, amb un pressupost de més d’1,5 milions d’euros, transformarà la zona en un espai verd on es plantaran més de 150 arbres i arbustos, entre altres espècies de vegetació. L’espai també inclourà una zona de jocs infantils i diverses zones habilitades per a tots els públics.
Parc d’Odessa
La intervenció de l’espai va començar el gener passat i es preveu que acabin al mateix mes de l’any 2027. Al parc, de més de mig quilòmetre de llargada, s’hi ha invertit més d’1,7 milions d’euros per posar-hi més arbres, bancs i cadires, zones de jocs i exercicis i àrees de gossos. Les obres afectaran, en total, unes 20 hectàrees i no es preveu que hi hagi afectacions majors a la mobilitat. De totes maneres, la intervenció ha generat debat entre els veïns, que denuncien que “s’hauria d’haver fet per parts”. Les feines de millora s’han dut a terme en un únic bloc i no ha agradat a molts sabadellencs, que quedaran sense accés al parc durant un any sencer.
Ronda de Collsalarca
És una de les reformes més rellevants de l’actual mandat. En total, la suma de la intervenció escalarà fins als més de 6,3 milions d’euros i es preveu que l’espai obri definitivament durant el segon trimestre del 2027. En aquest cas, les millores s’han realitzat per trams per facilitar la mobilitat dels veïns, ja que és una zona molt transitada. Ara, queda per enllestir el tram que comprèn el carrer de la Llanera i el carrer de la Selva. La millora implementarà més de 500 arbresnous a la zona, càmeres de seguretat i un nou sistema d’enllumenat, com també noves mesures per millorar la circulació del trànsit.
Passeig d’Antoni Farrés
Les obres del nou passeig d’Antoni Farrés es calcula que estiguin enllestides de cara a finals d’any. El nou espai, de gairebé 13 hectàrees, farà de nexe d’unió entre dos barris que van quedar separats per les vides d’FGC, en desús des de fa anys. Es preveu millorar l’espai agregant-hi zones de joc infantil, espais verds, pavimentant la zona i instal·lant-hi quatre càmeres de videovigilància. En total, la reparació compta amb un pressupost que ronda els 3,4 milions d’euros.
Plaça de les Acàcies
És una de les reivindicacions que feia més temps que reclamaven els veïns del barri de Can Deu. La renovació té com a objectiu crear un nucli veïnal i disposa d’un pressupost d’1,2 milions d’euros, aproximadament. En la intervenció, es vol millorar l’accessibilitat de l’espai, incloure una zona de jocs inclusius per a tots els públics i incrementar la presència d’espècies vegetals a l’espai. Com a molts dels nous espais renovats, també hi haurà noves càmeres de seguretat. Es preveu que es pugui inaugurar a finals d’aquest 2026.
Cal Balsach
Fa unes setmanes van començar les obres de l’equipament esportiu per fer-lo “més sostenible i confortable”. Amb la intervenció, que disposa de 770.000 euros, s’impermeabilitzarà i s’aïllarà la coberta; s’instal·laran noves plaques fotovoltaiques i es condicionarà l’espai per incrementar-ne la seguretat. També es preveu que acabi a finals d’aquest any.
Gatera
Les obres de la nova gatera municipal van començar a finals del 2025. L’espai substituirà la zona provisional d’Hostafrancs, criticat pel seu mal estat, i reforçarà la cura de les colònies felines de la ciutat. Es preveu una inversió de gairebé 324.000 euros, però, l’obertura s’endarrerirà perquè cap empresa s’ha proposat per gestionar-la.
Places i zona de jocs infantils
El consistori ha destinat 2,2 milions d’euros a millorar aquests espais. Les obres continuen en marxa les de la plaça de la Creu Alta, de Castelao, de Joan Coromines i al Parc Taulí; estan pràcticament acabades a les places de Llívia i de Montellà; han acabat a les places de Gernika i Quebec, i començaran aviat les de la plaça de Magdalena Calonge.
Nova senyalització
Es repintarà progressivament tots els senyals pintats a la calçada de la ciutat. Forma part d’un pla de millora de la senyalització viària que supera els 3,2 milions d’euros d’inversió. D’aquí a pocs dies, començaran els treballs al barri de Torre-romeu.
Nous tendals
S’instal·laran a diversos equipaments esportius per millorar les zones d’ombra pels usuaris. Fins ara, s’han acabat d’instal·lar al complex esportiu de l’Olímpia i estan treballant per fer-ho al de Sant Oleguer. Suposa una inversió de més de 256.000 euros i s’emmarca en les millores relacionades amb el canvi climàtic.
Climatització a les escoles bressol
Una de les millores que ha portat més cua. El projecte, que suposa una injecció de 5,4 milions d’euros, té com a objectiu millorar el confort tèrmic durant els episodis de calor intensa. Per això, s’instal·laran ventiladors, tendals i umbracles als centres de la ciutat durant aquest estiu.