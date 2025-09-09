La reforma de la plaça de les Acàcies, a partir de la tardor

Les obres previstes a la plaça de les Acàcies començaran a la tardor, segons ha anunciat el Govern. La Junta de Govern Local ha adjudicat els treballs aquest dilluns, pas previ al seu inici. S'invertiran prop d'1,15 milions d'euros per, principalment, eliminar les barreres arquitectòniques i aconseguir que tota la plaça sigui accessible. Si tot va bé, la reforma estarà enllestida 12 mesos després que comencin les obres, per tant, a finals de 2026.
Es tracta d'una plaça de Can Deu que fa anys que els veïns reclamen reformar perquè té dos nivells i diverses escales que separen la zona dels habitatges de la d'esbarjo. Les obres preveuen elevar el paviment de tot l'espai i s'incorporaran rampes per garantir l'accés als blocs de pisos.
També es plantaran arbres i arbustos autòctons, que l'Ajuntament destaca que requereixen poc reg i permetran crear més espais d'ombra. A l’espai central es plantaran fins a set espècies diferents d’acàcies, en una clara al·lusió al nom de la plaça, i a la resta de la plaça s’hi col·locaran plantes aromàtiques i espècies ornamentals resistents.
Hi haurà una zona de jocs que en combinarà de tradicionals i d'innovadors, tots pensats per ser inclusius. Bancs amb respatller, papereres i una font d'aigua potable completaran el mobiliari urbà. En aquesta plaça també s'instal·laran càmeres de seguretat –dues, concretament– "per millorar la seguretat del veïnat", segons fonts municipals.