El trenet del Parc Catalunya com a símbol familiar a Sabadell

El trenet del Parc Catalunya és una de les activitats familiars més icòniques i estimades de Sabadell. Es tracta d’un circuit de més de tres quilòmetres que serpenteja entre la vegetació, travessa sis túnels i supera un viaducte de quaranta metres. Aquestes característiques l’han convertit en un dels circuits ferroviaris familiars més grans d’Europa. Gestionat pels voluntaris de l’associació CEMFES (Centre de Modelisme Ferroviari de Sabadell), el tren es troba a l’avinguda d’Andreu Nin de Sabadell i es posa en marxa cada diumenge i festiu, d’11 h a 13:45 h, atraient tota mena de públic, especialment famílies. Entre aquests voluntaris hi ha Francesc Serra, que va descobrir el trenet l’any 2000 i immediatament va començar a participar en l'entitat. D’aquells primers anys recorda que “el trenet era pràcticament desconegut per a molts sabadellencs; parlaves amb gent i gairebé ningú el coneixia”. Actualment, és una de les atraccions més populars de la ciutat, Serra afirma que “el nom del trenet del Parc Catalunya el coneix pràcticament tothom. Gràcies, també, a les xarxes socials, al boca-orella, a la web, etcètera. També hi ha uns mitjans que, clarament, l’any 2000 no estaven”.
La història del trenet comença l’any 1997 i Serra, com a col·laborador des dels inicis, ha viscut tota l’evolució del projecte. Originalment, va entrar com a soci del Centre d’Estudis del Modelisme Vapor de Barcelona, l’antiga associació encarregada del trenet. Més endavant, el 2008, la junta va decidir que per logística Sabadell necessitava la seva pròpia entitat per assumir adequadament la gestió del circuit, i així va néixer CEMFES. Aquesta decisió va suposar un punt d’inflexió, ja que va permetre professionalitzar la coordinació, i donar una identitat pròpia al projecte dins del teixit de la ciutat.
Al llarg dels anys, més enllà dels canvis de gestió i d’instal·lacions, el trenet ha estat un espai familiar molt important per a Serra. “Formar part de la junta implica una certa responsabilitat; llavors, durant la setmana havia de fer activitats i tenia compromisos que em feien haver d’estar al circuit, convertint el trenet en el ‘pal de paller’ de la família”, explica. Els seus fills, Marc i Albert Serra, van créixer en contacte constant amb el trenet. Tant és així que, amb el temps, han assumit també un rol actiu dins l’associació, en Marc és avui membre de la junta i l’Albert col·labora en ocasions.
Mirant al futur, Serra manté la il·lusió d’ampliar el projecte i confessa que imagina un trenet que continuï creixent sense perdre la seva essència comunitària i pedagògica. “Hi ha diverses coses en marxa; per exemple, una de les propostes que s’ha posat sobre la taula és la instal·lació d’un circuit nou, d’escala més petita, per incentivar que més gent hi pugui anar.” Tot i ser conscient que es tracta d’una instal·lació municipal i que, per tant, la decisió depèn de l’Ajuntament, fer evolucionar el projecte continua essent un dels punts de la seva ‘carta als Reis’. “Sempre ens imaginem coses noves, això és el dia a dia de l’entitat, però és bo perquè significa que és un projecte viu”.