Cop sobre la taula del CE Sabadell: resistència i premi davant del Real Murcia

Una altra victòria antològica del CE Sabadell a domicili. Els arlequinats han assaltat l'Enrique Roca del Real Murcia (0-1) en un partit molt complet i seriós dels de Ferran Costa, que s'han avançat en els primers minuts, han pogut duplicar la diferència i han acabat patint i defensant davant d'un rival que portava gairebé dos mesos sense perdre. Es consolida a la zona alta el conjunt sabadellenc abans de tancar el 2025.
Costa ha donat continuïtat a l'equip que va aconseguir el triomf davant de l'UD Ibiza en la jornada anterior amb un únic canvi. Agustín Coscia ha substituït Rodrigo Escudero en la punta de l'atac. El '9' s'ha quedat fora de la convocatòria per molèsties al bessó. Tampoc ha estat a la banqueta Rubén Martínez per precaució després del cop al cap de dimecres passat a la Copa Catalunya. En canvi, Ton Ripoll, finalment, sí que ha pogut ser de la partida.
Ha sortit bé el Centre d'Esports amb una pressió alta i dificultant des del primer minut la sortida de pilota local. El primer avís ha estat de Joel Priego amb un xut des de la frontal aturat pel porter. Poc després, el manresà ja no ha perdonat una segona vegada. Priego ha culminat, amb una volea que ha picat en un defensor, una bona jugada de López-Pinto per banda esquerra per a fer el 0-1 encara en els compassos inicials. El Murcia ha donat una passa endavant i s'ha fet amb el domini. L'ocasió més clara ha estat d'Ekain amb una rematada des de l'àrea petita que ha anat al pal.
També Juan Carlos ha pogut igualar amb un xut des de l'interior de l'àrea aturat per Fuoli. En l'acció, els d'Adrián Colunga han reclamat un penal que el col·legiat no ha sancionat després de la revisió. En el tram abans del descans, el Sabadell ha tornat a agafar el ritme del partit i ha pogut duplicar. Primer l'ha tingut Ton Ripoll amb una rematada després d'una gran juagada col·lectiva i, poc després, en un xut creuat de Segura, en ambdues ocasions Gazzaniga ha detingut els intents dels arlequinats amb grans intervencions per a deixar la mínima diferència. Fins i tot l'equip local ha mogut la banqueta abans del pas per vestidors amb l'entrada de Flakkus, màxim golejador de l'equip, per Palmberg.
A la represa, el Real Murcia ha tornat a buscar l'empat amb insistència en els primers minuts, amb domini i arribades. La millor l'ha tingut Bustos amb una rematada a l'interior de l'àrea que ha salvat Bonaldo en l'últim moment. Passada l'embranzida inicial, el Centre d'Esports ha anat baixant les revolucions al partit amb possessions llargues i molta calma. Ton Ripoll ha tornat a tenir el segon en una falta directa que ha enviat al travesser. Ha refrescat l'equip Ferran Costa amb l'entrada de Sergio Cortés i Miguelete.
En una contra, Flakkus ha fet treballar Fuoli, que s'ha fet gran en el mà a mà amb el davanter. En la jugada posterior, han demanat un penal els locals per una afada de Cortés, però l'àrbitre no l'ha assenyalat. Poc després, Costa ha reforçat la parcel·la defensiva amb l'entrada de Carlos Garcia. En el tram final, el conjunt murcià ja ho ha apostat tot a l'atac i el Centre d'Esports ha hagut de resistir amb un Fuoli imperial. El porter aragonès ha salvat primer la diana de Pedro Benito i, en els instants posteriors, ha aturat a boca de canó una rematada de cap de Meca. Ha resistit fins a l'últim minut el Sabadell que suma tres punts importantíssims abans de rebre el líder Atlético Madrileño en l'últim partit del 2025, això sí, sense Urri, qui ha vist la cinquena groga.
Fitxa tècnica
Real Murcia: Gazzaniga, Mier (Cristo, m. 84), Alberto González, Pedro Benito, Isi Gómez, Antonio David (Pedro León, m. 84), David Vicente, Ekain (Meca, m. 63), Juan Carlos Real (Bustos, m. 46), Héctor Pérez i Palmberg (Flakkus, m. 34).
CE Sabadell: Fuoli, Ripoll (Carlos García, m. 80), Bonaldo, Genar, Segura, Astals, Quadri, Urri, Priego (Quim Utgés, m. 86), López-Pinto (Cortés, m. 70) i Coscia (Miguelete, m. 70).
Àrbitre: Pablo Monterrubio. Grogues: González; Urri, Genar, Carlos García.
Gols: 0-1, Joel Priego m. 7.
Incidències: Partit disputat a l'Enrique Roca de Múrcia.