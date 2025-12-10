La Copa Catalunya, oportunitat per als menys habituals al CE Sabadell

El calendari del Centre d'Esports continua ben carregat de partits. Després de l'eliminatòria de Copa del Rei de la setmana passada i la lliga, que no s'atura, ara torna la Copa Catalunya, amb els vuitens de final, aquest dimecres a partir de les 21 h al camp del Cornellà. Els arlequinats es van imposar al Ripollet (2-3) en l'anterior ronda del torneig en un duel que van encarar al primer temps, però en què van patir en el tram final. "És un aprenentatge que ens serveix per saber que no podem baixar el ritme en cap moment perquè tots els equips et fan mal si no dones el 100%", afirma Carlos Alemán que tindrà la seva oportunitat.
Igual que Alemán, alguns dels jugadors amb menys minutatge en els primers mesos de competició seran de la partida a Cornellà. Jugadors com José Ortega, Lluís Estebe, Jordi Ortega o Quim Utgés tenen molts números de sortir d'inici. En aquesta eliminatòria, a més, la presència de futbolistes de la base podria ser més nombrosa que a Ripollet, per la gran càrrega física de les últimes setmanes. Joves del filial i el juvenil com 'Tito' Tolosa, Fran Rivera o Alonso Zamora també podrien tenir participació. "Per nosaltres és una oportunitat. Estem preparats per donar-ho tot quan aquestes arriben. Li donem la mateixa importància que a qualsevol altra competició", diu Alemán.
"A qui li toqui, ho farà bé. Tota la plantilla pot ajudar i confiem molt en els jugadors que tenim, estiguin tenint més o menys minuts. Ens queden tres partits fins a Nadal i hem d'anar a totes", apunta Ferran Costa. Al davant estarà un Cornellà que després de dos descensos consecutius, es troba a la Tercera Federació. Enguany és un dels grans candidats a l'ascens i, de moment, ocupen la segona posició, a un punt del lideratge que ocupa el Badalona. Acumulen nou partits sense perdre i en l'anterior eliminatòria es van imposar al San Cristóbal (0-1).
En la plantilla hi ha diversos exarlequinats. El retrobament més especial serà amb Marc Fernández, l'heroi de l'ascens a Ipurua i un dels membres de l'equip que va alçar precisament la Copa Catalunya, l'única que ha guanyat el Sabadell, el 2016 amb Miguel Álvarez a la banqueta. També són al conjunt cornellanenc Gonzalo Pereira, Diego Garzón, Moha Ajani i Víctor Aliaga, amb passat al filial del Centre d'Esports. El tècnic, Ignasi Senabre, va estar a la banqueta arlequinada del juvenil i el filial entre el 2016 i el 2018. "Volem fer un bon partit nosaltres, sense pensar en el rival. Sabem que serà complicat i que són un gran equip, però ens centrem en el que podem controlar", analitza Carlos Alemán.
Serà el dinovè enfrontament entre cornellanencs i sabadellencs. Un autèntic clàssic de l'última dècada, a Segona B, Primera Federació i Segona Federació. El balanç, molt igualat amb cinc victòries del Cornellà, sis empats i set triomfs del Centre d'Esports. A l'escenari d'aquest dimecres, no obstant això, només ha guanyat un cop el conjunt arlequinat en la temporada 21-22 per 0-1, amb gol de César Morgado. El precedent més recent va ser la temporada passada en lliga, que va finalitzar amb empat a 2. Sergio Cortés, de penal, i Rubén Martínez van capgirar el gol inicial dels locals que van acabar igualant en el 97 a través de Jorge Martínez-Losa.