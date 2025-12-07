El CE Sabadell guanya l'UD Ibiza i se situa a un punt del lideratge

Després de les ensopegades al Nou Sardenya i en l'eliminatòria de Copa, el CE Sabadell s'ha retrobat amb la victòria amb una actuació molt completa i coral davant de la UD Ibiza (2-0) a la Nova Creu Alta. Els de Ferran Costa han competit i patit quan ha tocat en la visita d'un dels equips amb més pressupost i potencial de la categoria per a colpejar just abans del descans i en el tram final i endur-se la victòria. Els arlequinats, a l'espera que jugui l'Europa demà, se situen a un punt del lideratge.
Costa ha presentat d'inici un onze amb diversos canvis respecte al de Copa davant del Dépor de dijous passat. La tornada de Sergi Segura, com a central esquerrà, amb Genar Fornés al mig en detriment de Kaiser, qui sí que ha estat a la banqueta finalment, i la doble punta amb Rodrigo Escudero i un Javi López-Pinto més alliberat, jugant per dins, han estat les principals novetats en l'equip titular.
La posada en escena del Centre d'Esports no ha estat dolenta, amb diverses arribades en els compassos inicials. El primer avís, no obstant això, ha estat de Bebé amb un dels seus habituals xuts de mitjana distància que ha sortit desviat. Urri, també des de la frontal, ha pogut avançar els arlequinats amb una rematada alta amb l'esquerra. Amb el pas dels minuts ha semblat sentir-se més còmode l'equip eivissenc, donant al Sabadell de la seva pròpia medicina amb una bona pressió a camp contrari i ofegant la sortida de pilota dels de Ferran Costa. Les ocasions han arribat amb comptagotes. Una centrada sense rematador que Fuoli no ha atrapat o un xut de Fran Castillo han estat les oportunitats més clares dels visitants.
A l'altra banda del camp, Escudero ha caçat una pilota i ha obligat a treballar Ramon Juan amb una rematada creuada. Passada la mitja hora, el Centre d'Esports ha girat la sortida de pilota i ha tornat a recuperar el domini del duel. Fins poc abans del descans, però, no ha trobat l'escletxa en la defensa rival. Una bona jugada col·lectiva ha finalitzat amb una centrada de Segura que ha trobat Astals al punt de penal, complint la llei de l'ex (està cedit pels eivissencs) el del Poblenou ha fet l'1 a 0 de cap. Immediatament després del gol, ha arribat la notícia negativa amb la lesió de Ripoll, que ha deixat el seu lloc a Coscia, tornant dibuix de les últimes setmanes amb López-Pinto a l'esquerra, Astals a la dreta i doble punta.
Al segon temps, els arlequinats han tornat a sortir bé. En una de les primeres accions de la represa, tot l'estadi ha reclamat unes mans d'un defensor força clares. Després de l'eterna revisió del FVS, davant la impossibilitat de saber si era dins o fora l'àrea, el col·legiat no ha sancionat res. A partir de l'equador, l'Ibiza s'ha fet amb el domini i la possessió amb un Sabadell també començant a notar el cansament de la Copa. Bebé ha provat amb un xut desviat des de la frontal i també Coscia ha fregat el segon en una rematada fora després d'una bona centrada d'Escudero.
Ha mogut la banqueta Ferran Costa amb l'entrada de Miguelete per Escudero i, poc després, ha cremat finestres amb Sergio Cortés i Carlos García, inactiu per lesió des de finals d'octubre. De nou Bebé o Davo han buscat la igualada en un tram de supervivència. Els arlequinats han demanat la revisió d'una possible vermella que no s'ha sancionat. Ja en el descompte, l'àrbitre sí que ha assenyalat un penal sobre Urri després d'una gran conducció del vigatà. Els eivissencs han demanat la revisió, però ha mantingut la decisió. El capità Sergio Cortés no ha fallat des dels onze metres sentenciant l'enfrontament. Ja no hi ha hagut temps per a res més. Segona victòria consecutiva a casa dels de Ferran Costa que visitaran el Cornellà en Copa Catalunya dimecres.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli, Ripoll (Coscia, m. 45), Bonaldo, Genar, Segura (Carlos García, m. 70), Astals, Quadri, Urri, López-Pinto, Priego (Cortés, m. 70) i Escudero (Miguelete, m. 62).
UD Ibiza: Ramon Juan, Sergio Díez (Medina, m. 69), Del Pozo, Bebé, Davo (Fede Vico, m. 77), Castillo (Gallar, m. 69), David García (Señé, m. 69), Pedreño, Iago Indias, Sofiane i Mounir (Muller, m. 86).
Àrbitre: Imanol Irurtzun (comitè navarrès). Grogues: Del Pozo, Sofiane.
Gols: 1-0, Astals m. 45; 2-0, Cortés, de penal, m. 94.
Incidències: 3.453 espectadors a la Nova Creu Alta amb una vintena d'aficionats visitants.