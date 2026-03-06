El CE Sabadell, a fer-se fort a casa en l'inici de l'últim terç de lliga

Després de recuperar les sensacions, la solidesa i els resultats, el CE Sabadell rep a la Nova Creu Alta aquest dissabte a les 14 h (en directe a Movistar Plus, LaLiga Plus i Football Club) un dels aspirants a la zona alta de la classificació, l’Algeciras, en un horari estrany i amb un temporal que, sembla, no acompanyarà. "Plogui, faci sol o nevi, jo només sé que l'equip té moltes ganes de tornar a competir a casa. Són tres punts en joc i competirem per sumar-los de la manera que calgui. Si ens hem de posar a treure aigua amb la boca, ho farem. Ens adaptarem com sempre", afirma Ferran Costa. Sense excuses, comença, ara sí, l’últim terç de competició i l’estadi s’ha de convertir en un fortí.
Els arlequinats són líders, i ja acumulen nou jornades consecutives al capdavant de la taula. Amb el profitós cap de setmana passat, la distància és de tres punts amb l’Atlético Madrileño, però s'allarga fins als sis amb Europa i Eldense i de set amb el Villarreal ‘B’, potser l’equip més en forma del grup ara mateix. "Afrontem aquest tram amb la certesa que hem estat capaços de sumar molt fora de casa, però com a locals també hem estat un equip molt fiable i competitiu. La nostra afició ha estat cabdal en els èxits recents del club i ens ajuda a guanyar partits. No estem encara en les jornades finals, però estem en el pas previ. Si aconseguim donar tots una mica més des de ja, serà clau per poder marcar la diferència. Queden sis partits a la Nova Creu Alta i hem d'aconseguir que s'escapin els mínims punts possibles", assegura.
La gran novetat en la convocatòria d’enguany serà el retorn del ‘xino’ David Astals, que ha completat la setmana d’entrenaments i podria tenir minuts gairebé dos mesos després, ja sigui d’inici o des de la banqueta. "Ha fet una molt bona setmana de treball. Ha tornat molt bé i està disponible. Tenim algun jugador que ha arrossegat molèsties durant la setmana i haurem d'estar pendents de si pot arribar o no", diu el tècnic, que no ha volgut avançar quins jugadors són dubte. Sí que estan descartats els lesionats Jan Molina, Sergi Segura i José Ortega, que com va anunciar el club fa alguns dies, va ser intervingut amb èxit del seu problema de salut no relacionat amb la pràctica esportiva.
El segon millor local, però amb moltes dificultats fora de casa
Al davant estarà un Algeciras que ha mantingut un ritme de puntuació força regular durant la temporada i, ara concretament, es troba en un bon moment de forma. El conjunt entrenat per Javi Vázquez només ha perdut un dels últims nou duels de Primera Federació. Curiosament, aquesta derrota va ser sorprenent i dolorosa, fa quinze dies, a Marbella per 4-1. En la darrera jornada van empatar a zero al Nuevo Mirador davant del Teruel.
El conjunt gadità, això sí, està mostrant dues cares força diferenciades, a casa i fora. Són el segon millor local del grup, però el cinquè pitjor visitant. Lluny del seu estadi només han guanyat dos partits en tota la temporada i un des de principi de setembre. No obstant això, fa un mes i mig van assaltar la Nueva Condomina del Real Murcia. "Són un molt bon equip de la categoria, que està fent una gran temporada. Tenen qualitat per guanyar a qualsevol escenari i haurem de donar la nostra millor versió. No tenim cap pressió, hem de fer bé la feina i competir per sumar els punts", analitza Costa. Actualment, són novens amb 37 punts, a tres de la zona de play-off i amb un partit pendent davant de l’Antequera que recuperaran el pròxim dimecres. A la plantilla hi ha els exarlequinats Aleix Coch i Paris Adot.
Un precedent, multitudinari i de mal record
El central tarragoní, curiosament, va ser present en l'últim duel a la Nova Creu Alta entre sabadellencs i gaditans, en la 21-22, com a capità del Centre d'Esports. Aquell duel, corresponent a l'última jornada de lliga, va finalitzar amb un 0-1 que va deixar sense opcions de play-off al conjunt entrenat aleshores per Pedro Munitis davant de més de 10.000 espectadors. Tot i l'ambient, el gol de Pepe Mena a l'hora de joc va ser un gerro d'aigua freda per al Sabadell. En el duel de la primera volta, a terres andaluses, els de Ferran Costa es van imposar per 1-2 amb dianes de Joel Priego i Rodri Escudero, en el primer triomf de la temporada després d'una resistència agònica amb nou homes en el tram final. Ara, una bona oportunitat de continuar fent-se fort a l'estadi davant d'un dels aspirants a la zona de privilegi.