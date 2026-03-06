Solvent victòria de l'Astralpool CN Sabadell en l'estrena a la Copa de la Reina

A les semifinals per la via ràpida. L'Astralpool CN Sabadell s'ha desfet amb solvència del CN Terrassa en el derbi vallesà dels quarts de Copa de la Reina (15-10). Les de David Palma han accelerat a partir de la meitat del segon període i han pogut guanyar amb claredat el rival comarcal en una piscina de Can Llong que ha presentat un gran aspecte. Demà dissabte, a les 13 h, el conjunt local buscarà un lloc a la final davant del guanyador de l'Assolim Mataró - Atlètic Barceloneta.
D'inici, els atacs s'han imposat a les defenses i l'intercanvi de cops ha estat constant. Les egarenques han obert el marcador a través de Paula Prats i, malgrat que en els primers atacs les locals s'han mostrat imprecises, Van de Kraats ha igualat en superioritat. El Club ha acumulat algunes accions de nerviosisme i el Terrassa ho ha aprofitat per tornar-se a posar per davant en tres ocasions, primer a través de Júlia Vilaseca i, després que empatés Isa Piralkova en una exclusió, amb un penal transformat per Prats. A l'altra banda de la piscina, també en un cinc metres, Paula Crespí ha fet el 3-3 i la sabadellenca Irene Casado ha retornat l'avantatge visitant. Un parcial de 2-0 amb dues dianes consecutives de Van de Kraats ha posat per davant les de David Palma per primer cop en el partit, però la veterana Pili Peña ha fet el 5-5 al final del primer quart.
En el segon, ha pujat el ritme i intensitat el conjunt sabadellenc i Tara Prentice ha anotat el sisè en una bona jugada a la boia. Emily Nicholson ha aprofitat un desajust defensiu per tornar a igualar i, en els instants posteriors, s'ha repetit la fórmula amb dianes de Crespí i Prats, una a cada banda de la piscina. Ha estat l'avantsala d'un gran parcial de l'Astralpool que, ara sí, ha donat una passa endavant en la defensa. Daniela Moreno ha anotat dues dianes en pocs minuts de diferència i també Natasa Rybanska, amb un gran moviment a la zona, ha fet el seu gol per a situar el 10-7 al descans.
A la represa, la dinàmica s'ha mantingut i les sabadellenques s'han anat distanciant en el marcador. En el primer atac del tercer període, Piralkova ha anotat i, poc després, ha culminat una gran contra conduïda per Van de Kraats. Casado ha trencat el parcial amb polèmica per una situació de dos metres que els àrbitres han revisat, però no han sancionat de forma sorprenent. No ha trencat el ritme del Club Natació que ha tancat el quart amb un nou golàs de Piralkova i un penal molt ben provocat per Prentice que ha transformat Athina Giannopoulou (14-8).
L'últim quart ha estat pràcticament un tràmit. Fins i tot s'ha pogut lluir Mar Carrasco, protagonista sota pals per la baixa d'Isabel Williams, aturant un penal a la seva excompanya i amiga Irene Casado. En l'últim minut ha entrat la portera italiana Carlotta Malara, reforç en aquesta posició, i Noelia Cuenda i Vilaseca han retallat, ja sense temps a la reacció. Crespí ha anotat, però fora de temps i el marcador s'ha quedat amb el 15-10 definitiu. Demà, un lloc per a la final en joc.