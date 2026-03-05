L'Astralpool CN Sabadell, davant de la Copa de la Reina més complicada

Els anys ens han acostumat a veure l'Astralpool com a principal candidat a tots els títols. A la Champions, aquest privilegi s'ha pogut repartir en algunes ocasions, però en les competicions estatals sempre ha estat el rival a batre. Aquesta temporada, ja des de l'inici, es va parlar d'agafar aquest rol d'outsider davant d'un CN Sant Andreu que és el vigent campió d'Europa i que, a diferència del Club Natació, ha mantingut i reforçat el bloc de la temporada passada. En aquest context, les sabadellenques faran d'amfitriones, a Can Llong, en una Copa de la Reina que, sobre el paper, podria ser la més complicada de l'últim lustre per a l'equip local.
"És una competició molt oberta perquè estem els quatre equips amb opcions de guanyar molt igualats. És un títol que pot caure de qualsevol costat. Si estem al nostre nivell, tindrem opcions de guanyar tot i que és evident que no portem l'etiqueta de favorites", assegura el tècnic David Palma. I és que amb una plantilla molt nova i jove, encara tornant a agafar el ritme després de l'aturada, s'ha afegit una baixa molt sensible: la portera Isabel Williams estarà de baixa els pròxims mesos per una lesió a la mà que l'ha obligat a ser intervinguda. "És un hàndicap perquè té un percentatge molt alt d'aturades, però estem treballant per mantenir el nivell en defensa i donar una passa endavant en l'atac", diu Palma. La jove Mar Carrasco tindrà l'oportunitat sota pals. També és dubte la capitana Judith Forca, amb alguna molèstia de la lesió que arrossega a l'esquena.
El camí fins a la final, a més, serà especialment dur per a l'Astralpool. El primer escull, als quarts, serà el Terrassa, divendres a les 17 h. Un derbi vallesà que serà el quart de la temporada. En lliga, les sabadellenques es van imposar per 10-14, però en Champions el balanç és d'un triomf per banda. L'últim precedent, fa dues setmanes, es va saldar amb victòria terrassenca (9-7) en un duel condicionat per la classificació matemàtica certificada pel Club amb el triomf de l'Assolim Mataró a Itàlia. "Va ser un duel estrany perquè no teníem res a guanyar i potser ens vam relaxar una mica. A la Copa és diferent perquè cada partit és com una final, si no guanyes vas fora. Serà molt complicat i, tot i que soni a tòpic, la classificació es decidirà per detalls", analitza.
En cas de passar, el rival a les semifinals serà el guanyador del Mataró - Atlètic Barceloneta, amb les maresmenques com a clares candidates. A la final, si no passa res estrany, estarà el Sant Andreu, amb un quadre força plàcid. "Es poden fer dues lectures: quan tens un sorteig favorable arribes a la final amb la sensació que no has competit de veritat, però també tens el punt a favor que estàs millor físicament. Tal com estem ara potser ens va una mica en contra, tot i que si guanyem els dos partits també tindrem una dosi de moral i confiança molt gran", apunta Palma.
Fins ara, en l'únic títol important en joc, la balança va caure del costat sabadellenc a la Supercopa d'Espanya contra les andreuenques. "Vam fer un partit molt bo quan tots els pronòstics deien que perdríem amb claredat. Hem vist que l'equip té capacitat de treure el caràcter i refer-se amb l'adversitat. Ens han donat per mortes moltes vegades i això també ens ha de servir per veure que no tenim res a perdre. Juguem a casa que també ha de ser un punt diferencial", assegura. Des de l'edició del 1998, el CN Sabadell només ha fallat en dues finals. Les campiones sempre tornen a respondre. Arribarà a Can Llong el dinovè títol?